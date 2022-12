Angola: Les principes du MPLA doivent être alignés de la base au sommet - Ângela Bragança

Lubango (Angola) — Les principes du MPLA, de descendre vers les masses et de s'élever avec elles, doivent être convertis en un comportement et une attitude alignés de la base au sommet, avec l'engagement du parti à continuer à réaliser son plus grand programme, celui du socialisme démocratique.

Cette considération a été faite vendredi, à Lubango, par la secrétaire du Bureau politique du MPLA pour la politique du cadre, Ângela Bragança, lors de la clôture de la deuxième réunion ordinaire du Comité provincial du parti à Huíla.

Elle a mentionné que le principe ne peut être vu comme une rhétorique, mais devenir une pratique raffinée et articulée avec les autres acteurs.

"C'est ce qui caractérise la matrice idéologique et la poursuite des fondements de la construction du socialisme démocratique, l'orientation politique ou le modèle de société que le MPLA prédisposait et préconisait de construire", a-t-elle poursuivi.

Il a souligné que la tenue du cinquième processus électoral qui a consacré la victoire du MPLA et les célébrations du 66e anniversaire de la fondation du parti se réfèrent à la réalisation d'un travail plus coordonné et axé sur les objectifs.

Elle a indiqué que la situation du pays révèle, d'une part, l'effort de l'Exécutif pour promouvoir le développement et avec lui créer du bien-être et du progrès et, d'autre part, elle manifeste les difficultés et les asymétries existantes.

Elle a souligné que ce sont des points clés sur lesquels chacun doit agir dans le cadre de ses compétences et responsabilités pour inverser la situation actuelle, en particulier pour aider les plus vulnérables.

"C'est un desideratum qui fait appel à notre conscience et nous agissons, en mettant toujours les intérêts du citoyen au premier plan jusqu'à épuisement, car ils sont la force de notre parti", a-t-elle rappelé.

La réunion de six heures a recommandé, entre autres propositions, l'évaluation permanente de la performance des dirigeants à tous les niveaux pour garantir l'organisation et le fonctionnement des structures du parti.

Elle a également conseillé sur la nécessité d'avoir tous les cadres et militants du parti attachés aux idées du MPLA, d'améliorer la gestion et la préservation des actifs du parti, ainsi que l'appréciation continue des cadres qui se distinguent le plus dans l'exercice de leurs fonctions politico-partisanes.