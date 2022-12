Angola: Le Chef de l'Etat salue les résultats du sommet de l'OEACP

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a salué, vendredi, les résultats du Xe Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), tenu à Luanda.

S'adressant à la presse à l'issue de la rencontre, João Lourenço, qui s'exprimait en tant que président par intérim de l'OEACP, a informé que la réunion avait approuvé la déclaration de Luanda, qui guidera l'action de l'organisation au cours des trois prochaines années du mandat de l'Angola.

Il a dit que la réunion a également approuvé le rapport du Conseil des ministres, ajoutant que le 11e Sommet de l'organisation se tiendra dans l'un des pays membres, à indiquer sur la base des consultations.

A l'occasion, le secrétaire exécutif de l'OEACP, George Chikoti, a déclaré que les chefs d'État ont réaffirmé leur engagement à créer des mécanismes pour faire face, entre autres, aux défis tels que les crises financière et alimentaire, cette dernière aggravée par la guerre en Ukraine.

George Chikoti a déclaré qu'il croyait que l'Angola, à travers des idées et des initiatives, pouvait aider les États membres de l'OEACP à faire face avec succès aux défis actuels, notamment la résolution des conflits sur le continent africain.

L'ancien ministre angolais des Relations Extérieures a indiqué que le sommet de Luanda avait renforcé l'unité et la solidarité entre les États membres.

L'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), successeur du Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), est une organisation créée par l'Accord de Georgetown (en Guyane) en 1975.

Elle est composée de 79 États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, tous, à l'exception de Cuba, signataires de l'accord de Cotonou (Bénin), également appelé "accord de partenariat ACP-CE", qui les lie à l'Union européenne.

L'organisation regroupe 48 pays d'Afrique subsaharienne, 16 des Caraïbes et 15 du Pacifique, sur un total de 79 États.

Les principaux objectifs de l'OEACP sont la promotion du développement durable des États membres et leur intégration progressive dans l'économie mondiale.

L'OEACP propose de réduire les niveaux de pauvreté, en priorité, et d'établir un nouvel ordre mondial, plus juste et équitable.

L'OEACP vise également à consolider l'unité et la solidarité entre les États membres, ainsi qu'à consolider la paix et la stabilité dans une société libre et démocratique.