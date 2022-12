Tunisie: EST - D'une pierre deux coups...

Marquer la reprise de la compétition par une victoire dans un classico est bon à prendre, d'autant qu'il permettrait à l'EST de rattraper le leader étoilé en tête du classement du Groupe A.

Pour les supporters "sang et or", même si le championnat national n'est pas un objectif en soi, il sert de baromètre en prévision de la compétition phare à leurs yeux, en l'occurrence la Ligue des champions. Ce n'est donc pas la dernière sortie en championnat marquée par un résultat nul et vierge à Hammam Sousse qui allait rassurer les supporters de l'équipe. Nabil Maâloul et ses hommes sont donc attendus au tournant et se doivent de rassurer leur public cet après-midi en s'imposant avec la manière lors du classico qui les oppose au CSS.

Et quand on sait que le mercato hivernal pointe à l'horizon et que la direction du club a promis d'en profiter pour effectuer des renforts ciblés, on s'attend dès lors à ce que les joueurs qui fouleront tout à l'heure la pelouse du Stade d'Hammam-Lif, aussi bien les titulaires que ceux qui seront alignés en cours du jeu, chercheront à démontrer qu'ils méritent bien leurs places au sein de l'effectif.

Quant à Nabil Maâloul, il est appelé à adopter la bonne stratégie tactique afin que l'équipe convainque, cet après-midi face au CSS. Aussi, une victoire tout à l'heure permettrait au coach " sang et or " de faire d'une pierre deux coups. La victoire permettrait à l'EST de rattraper le leader étoilé en tête du classement du Groupe A (Sachant que l'EST compte un match en moins par rapport à l'ESS). Par la même, marquer la reprise de la compétition par une victoire dans un classico.

Debchi et Ben Chérifia en ballottage !

Bien que le coach "sang et or" ne puisse pas compter sur les services de Faisal Abu Zraiq et Zied Machmoum pour cause de blessure, l'absence de ces deux joueurs ne pèsera pas réellement dans la balance. Les solutions de rechange existent en attaque. Quant à Machmoum, qui se trouve sur la liste des départs depuis l'été dernier, il ne figure même pas dans les plans de Maâloul.

Cela dit, le onze de départ "sang et or" ne devra pas connaître de notables changements. Toutefois, Debchi et Ben Chérifia seront en ballottage pour le poste de gardien de but. Ben Ali et Dagdoug ou Ben Hamida seront alignés respectivement sur les flancs droit et gauche de la défense. Meriah et Tougai ou Amamou évolueront dans l'axe central. L'entrejeu sera composé de Ben Romdhane, Chaâlali (ou Coulibaly), Zaddem, El Houni et Badri. Ben Hammouda sera aligné à la pointe de l'attaque.

Evoluer à huis clos, un choix imposé...

La direction de l'EST a publié un communiqué dans lequel elle a tenu à apporter des éclaircissements en ce qui concerne le choix porté sur le Stade d'Hammam-Lif pour accueillir le classico de cet après-midi. Selon le communiqué de l'EST, la direction du club a beau chercher un stade. En vain. Elle a donc fini par accepter le choix porté sur le Stade d'Hammam-Lif. Or, ce stade est homologué pour accueillir 500 supporters seulement. Et comme le nombre d'abonnés de l'Espérance dépasse les 10.000, les autorités ont décidé de faire jouer le match à huis clos, selon le communiqué de l'EST.

Et même si le communiqué de l'Espérance ne fait pas référence au Stade Chedly-Zouiten, la question s'impose : pourquoi ce stade n'ouvre pas ses portes pour accueillir les matches à domicile de l'EST, mais aussi du CA tant que le Stade de Radès est fermé pour travaux, d'autant que le Zouiten est homologué pour abriter des matches en présence du public ? Le fait que le Stade-Zouiten se trouve dans un quartier diplomatique n'est pas une raison pour ne pas l'exploiter, d'autant que le besoin s'impose aujourd'hui.