Congo-Brazzaville: Distinction - Ulrich Keteur reçoit le Prix d'honneur de l'association Les Congolais de Lille

Le journaliste Ulrich Keteur Kodila, dit Keteur, succède à l'artiste Princess Lover, récipiendaire du Prix d'honneur distinguant, pour la quatrième fois, une personnalité ayant marqué la communauté congolaise de Lille.

Dans le cadre de la structuration de la diaspora en France, les Congolais de Lille multiplient les activités relatives au maintien des liens entre la France, le pays d'accueil, et le Congo, le pays d'origine. De ce fait, Prince Malela et son association Les Congolais de Lille ont mis en place une distinction à l'adresse de la communauté venue des deux Congo.

Pour le cru 2022, le choix s'est porté sur Keteur, promoteur de la diaspora. Depuis une vingtaine d'années, d'une manière constante, cet homme de médias a fait montre de son engagement auprès des Congolais en général, plus particulièrement ceux de Lille, en multipliant des reportages sur leurs activités, leurs initiatives et leurs différents parcours.

Un travail de promotion ayant permis la visibilité et l'installation de synergies entre des hommes et des femmes œuvrant à la double implication d'être à la fois d'un " ici ", où ils vivent au quotidien, et d'un " là-bas ", au développement duquel ils participent. " C'est le " en même temps" à la congolaise ", confie un observateur de la diaspora.

À l'égard de cette communauté congolaise, Keteur a fait la promotion de "l'Afro Jag Inter", un des lieux de retrouvailles congolais dirigé par le producteur Olivier Doumou, co-initiateur du projet humanitaire et événementiel "Brazza j'y crois". En 2014, c'était également lui qui avait relayé les festivités de l'événement phare sur la culture Afro organisé par Prince Malela et ayant réuni de nombreux Congolais et amis du Congo. Cette année, il a participé sur place, en partant réaliser un reportage à Lille lors de l'hommage rendu à Maurice Claude Malela-Soba, ancien homme politique congolais.

Ulrich Keteur, issu du moule de "DRTV" au Congo, continue ses activités journalistiques sur la toile avec des émissions telles que " Paris en digital " ou " Diaspora Mag 5 ". Il officie en tant que maître de cérémonie lors de différents événements de la diaspora.

Le lauréat recevra son Prix d'honneur, le 11 décembre, à Savigny le Temple, en présence de plusieurs personnalités, artistes et amis des deux Congo.