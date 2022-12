Tunisie: CSS - Au mauvais moment !

Le CSS affronte l'Espérance sans premier entraîneur sur le banc et avec un tas d'interrogations sur la forme et l'état d'esprit du groupe.

Dans le camp des Sfaxiens, on ne cache pas que ce premier match-choc de la saison ne tombe pas à pic pour un CSS en pleine ébullition. Le calendrier n'a pas été clément avec les "Noir et Blanc" en leur offrant comme premier adversaire de la saison l'ogre "sang et or", champion de la saison écoulée et favori. Et le report de ce classico de plus de deux mois n'a pas arrangé les choses. "Nous aurions tant aimé disputer ce match d'ouverture en son temps, avant la Coupe du monde et avant cette longue trêve qui ne nous a pas été bénéfique sur plus d'un plan", confie le nouvel entraîneur adjoint, Anis Boujelbène, sur qui va reposer la lourde responsabilité de gérer ce déplacement périlleux.

En effet, depuis le 29 novembre, l'entraîneur principal, Karim Delhoum, et son assistant, Tarek Salem, ont été démis de leurs postes sans trouver jusqu'à ce jour le successeur. Les contacts renoués avec Ruud Krol qui, il y a quelques années, a fait les beaux jours du club de la capitale du Sud, ont échoué pour une question de rémunération. Ce qui a provoqué la grogne des supporters "noir et blanc" qui reprochent au comité de direction provisoire actuel présidé par Mohamed Trabelsi de ne pas avoir réussi à trouver une solution. La promesse de s'acquitter de lourdes amendes de la Fifa et de lever l'interdiction de recrutement avant la fin de ce mois risque de ne pas être tenue et de provoquer la plus grande des déceptions.

Le cas Aymen Dahmen

Cette grogne des supporters s'est accentuée par l'incapacité de ce même comité de trouver un terrain d'entente avec le gardien Aymen Dahmen et de prolonger son contrat actuel qui expire en juin 2023 pour deux saisons. Le portier sfaxien, qui a promis de rempiler, a fait machine arrière et joue au chat et à la souris avec son club. Une proposition d'un milliard et demi lui a été faite, mais cette offre, il l'a carrément refusée. En l'absence d'une possibilité de transfert vers un club étranger après une Coupe du monde où il n'a pas eu l'occasion de briller, Aymen Dahmen préfère attendre le 1er janvier prochain pour devenir maître de son avenir.

Et pure mais drôle de coïncidence, c'est l'adversaire du jour, l'Espérance, qui est sur les rangs et qui ne désespère pas de le joindre à son effectif. Un vrai bras de fer et un dilemme qui pourraient forcer le CSS à ne pas compter sur les services de son portier avant le renouvellement de son contrat. La formation est, en revanche, pratiquement connue et sera sans surprises. Ce sera une défense à quatre avec Mahmoud Ghorbel et Oussama Bahri comme latéraux et le tandem Alâa Ghram- Mohamed Nasraoui comme charnière centrale.

Un milieu avec trois récupérateurs qui sont aussi de bons joueurs de projection vers l'avant : Chadi Hammami, Farès Néji et Abdallah Amri. Avec la possibilité d'opter pour Naby Camara comme quatrième demi pour essayer de contrôler le milieu de terrain. Et une attaque avec deux pistons sur les couloirs, Achraf Habbassi à gauche, Ismail Diakité décalé sur la droite, et une pointe, Hazem Haj Hassen. C'est la meilleure formation possible sur laquelle comptera Anis Boujelbène, en l'absence de variétés dans les trois compartiments.