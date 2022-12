Togo: Des pourparlers engagés pour désamorcer la crise

C'est ce qui se lit entre les lignes d'un communiqué du Secrétaire national par intérim de l'UFC qui serait mandaté par le Président national, Gilchrist Olympio, pour engager des pourparlers entre les protagonistes de la crise... Lisez plutôt...

*COMMUNIQUE DE PRESSE DE L'UFC*

*(Relatif aux recommandations de la Rencontre de concertation des Fédérations de l'UFC et au règlement interne de la mésentente)*

Le samedi 26 novembre 2022, des Fédérations de l'Union des Forces de Changement (UFC) ont tenu une rencontre de concertation à la salle de conférence de la place Nathanaël à Lomé à l'invitation du Secrétaire General par intérim de l'UFC, Monsieur Edwards Teddy MENSAH.

Cette rencontre s'est tenue dans le cadre de la recherche des solutions adéquates à la crise que traverse l'Union des Forces de Changement (UFC).

Le Président National de l'UFC et actuel Chef de File de l'Opposition (CFO) , Dr Gilchrist Sylvanus OLYMPIO à son retour tout récemment à Lomé (09 juin 2022) avait lancé un appel très clair à tous les protagonistes : "Vous devez vous entendre à huis clos et privilégier la mission de l'Ablode et de la lutte pour l'enracinement de la démocratie."

Pour le Président National de l'UFC , c'est le dialogue et la concertation qui permettront aux différents courants de s'entendre sur l'essentiel.

Le Leader de l'UFC n'est donc pas resté silencieux face à la crise au sein de son parti.

Dans le sens des instructions du Président National de l'UFC à se retrouver autour d'une table de discussion, le Secrétaire Général par Intérim du parti Edwards Teddy MENSAH à son retour de Paris avait eu à entreprendre des démarches envers les protagonistes pour une entente et une réconciliation.

La rencontre du 26 novembre 2022 à Nathanaël rentre aussi dans ce cadre.

Après un tour d'horizon sur la situation actuelle du parti, les différentes interventions notamment celles du Secrétaire Général par Intérim, de la Trésorière Générale,du Porte-Parole, du Conseiller en Communication, de la Trésorière Générale par Intérim, d'un Député à l'Assemblée Nationale, des Présidents Fédéraux et représentants des Fédérations du parti, les participants ont eu à faire les recommandations suivantes :

- La tenue d'un dialogue interne pour une réconciliation véritable

- La fin des conflits entretenus par les deux camps

- L'annulation ipso facto des deux sanctions de suspension des deux camps

- Le retrait pur et simple de toute assignation à la justice en vue d'un règlement à l'amiable, en interne au parti

- L'organisation d'un seul et unique congrès convoqué par le Président national du Parti

- Le respect des textes en vigueur notamment : la charte des partis politiques, les Statuts et Règlements Intérieurs du parti et des postes ou attributions

- L'annulation des nominations non statutaires au sein du parti

- La redynamisation des fédérations de l'UFC et la mobilisation de la base pour les élections prochaines

- Une tournée nationale de rencontre avec la base

- L'arrêt immédiat des attaques par médias interposés

- La reprise des réunions statutaires du Bureau Directeur au siège du parti.

A la clôture de la rencontre de concertation, le Président Fédéral UFC Cinkassé, M. LAMBONI Pakindahé, après avoir réitéré le soutien sans failles des Fédérations au Président National de l'UFC et Chef de File de l'Opposition (CFO) Dr Gilchrist Sylavanus OLYMPIO , a, au nom de tous les participants, remercié le Secrétaire Général par intérim et les autres responsables pour la tenue de la rencontre. Le Président de la Fédération de Cinkassé a vivement souhaité qu'une suite favorable soit donnée aux recommandations faites à la rencontre de concertation pour le retour de l'entente cordiale au sein du parti.

Auparavant, le Président Fédéral Est-Mono : M. DAWETE Djima a eu à présenter les recommandations adoptées par l'ensemble des participants à la rencontre de concertation de Nathanael à Lomé.

Le Secrétaire Général par intérim après avoir remercié les présidents et représentants des Fédérations de l'UFC présents les a rassuré de transmettre fidèlement les recommandations à qui de droit en commençant par le Président National du Parti.

Et justement le Président National a eu un compte rendu fidèle de la rencontre et des recommandations à Paris par le Secrétaire Général par intérim du parti. Dans les jours à venir ce qui parait être une crise ne sera qu'un souvenir de parcours comme cela peut arriver dans la vie des organisations. Le premier responsable du parti fera un retour au pays dans les semaines à venir pour la phase finale des pourparlers en cours et les actions de réconciliation à l'interne.

Une fois encore un appel est lancé à tous les protagonistes pour mettre de l'eau dans le vin et surtout mettre fin aux procédures judiciaires pour un règlement à l'interne suivant les textes régissant le parti.

*Ablodé. Ablodé. Ablodé gbadza.*

*Fait à Paris, le 08 décembre 2022*

*Le Secrétaire Général p.I*

*Edwards Teddy MENSAH*