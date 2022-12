Congo-Brazzaville: Économie numérique - Le Club Congo-France présente les opportunités d'affaires aux délégués du Medef

Le président du Club Congo-France numérique, Luc Missidimbazi, a présenté, le 8 décembre à Brazzaville, à la délégation internationale du Mouvement des entreprises de France (Medef) conduite par Jean-Michel Guelaud, les opportunités d'affaires dans le secteur de l'économie numérique et les possibilités de développer les potentiels partenariats de collaboration.

La mise en relation des entreprises congolaises et françaises permettra de développer, en République du Congo, des champs différents selon les acteurs et observateurs du secteur de l'économie numérique. Elle pourra impulser l'ensemble des activités relatives aux technologies de l'Information et de la communication (TIC), à la production ainsi qu'à la vente de produits et services numériques.

" Très motivants, les contenus des attentes des autorités. Il y a beaucoup de projets des partenaires locaux congolais et nous allons continuer a échanger pour bâtir une offre complémentaire qui va répondre aux objectifs du plan national de développement 2022-2026, car le numérique fait partie intégrante de tous les projets : santé, éducation, et autres ", a indiqué Jean-Michel Guelaud, président du Medef France-Afrique centrale.

La forte délégation française a été composée des délégués de quatorze entreprises dont douze membres du Club Congo France numériques et douze autres décideurs de l'écosystème du numériques.

" Le numérique s'impose à tout le monde. Le projet intéresse notre banque. Dès que la banque est saisie officiellement, les instructions du dossier vont commencer. C'est une opportunité pour la banque ", a indiqué Jules Banaken, représentant national de la Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale.

Le Club Congo France numérique est né de la volonté commune des entreprises congolaises et françaises de développer l'écosystème numérique congolais. Il a été créé le 15 avril 2019 à Brazzaville, à l'issue de la signature d'un mémorandum d'entente en présence de l'ancien Premier ministre, Clément Mouamba, et de l'ambassadeur de France en République du Congo de l'époque. C'est une association à caractère professionnel, une plateforme d'échange, de partage d'informations et d'opportunités d'affaires dans le secteur du numérique.

Il regroupe des acteurs français et congolais exerçant directement ou indirectement dans le domaine du numérique et vise à répondre aux attentes fortes des Congolais en matière de contenus, de services et d'usages.

Cette plateforme a l'ambition de se positionner comme un organe consultatif de l'offre française et congolaise en matière du numérique. Ainsi donc, elle a pour objectif de promouvoir et renforcer les liens économiques ainsi que commerciaux entre les membres et de contribuer au développement du secteur du numérique en République du Congo, dans un esprit de consolidation des compétences mutuelles, dans le cadre d'appels d'offres publiés par les institutions nationales et internationales.

Congo-France numérique contribue aux réflexions sur les questions du numérique et joue un rôle consultatif auprès du gouvernement et des institutions. Elle offre aux porteurs de projets innovants un espace d'information, d'échange et d'accompagnement, grâce à un écosystème en développement, enfin, elle organise des conférences, des expositions et des webinaires sur des sujets d'intérêt commun.

C'est une plateforme des professionnels du numérique qui se veut être un partenaire de l'administration congolaise pour accélérer la transformation numérique du pays en développant, dans le même temps, des collaborations solides et durables avec des écosystèmes français. Ce qui renforce les liens d'amitié et de partenariat historique entre la France et le Congo.