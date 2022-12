Congo-Kinshasa: Le Chef de l'Etat aux recrues de Kitona - "On s'est trop joué de la RD Congo "

C'est à une véritable séance de réarmement moral à laquelle le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'est livré, hier jeudi 8 décembre, devant 10200 jeunes recrues internées au centre d'instruction de la base militaire de Kitona, dans la province du Kongo Central. C'était à l'occasion de la présentation officielle desdites recrues au Commandant Suprême des forces armées et de la police nationale de la République Démocratique du Congo.

Dans son mot d'accueil et de bienvenue, le commandant de la base militaire de Kitona a, après avoir exprimé sa joie de voir le Chef de l'Etat venir en personne visiter cette base militaire et centre d'instruction, et rendre visite aux nombreux jeunes qui y sont internés en vue de recevoir l'instruction du métier des armes, après s'être fait enrôler volontairement, n'a pas caché sa satisfaction pour

le geste posé par le président de la République. Surtout, a-t-il souligné, il s'agit de la première visite du Chef de l'État dans ce grand centre d'instruction depuis son accession à la magistrature suprême.

Pour le numéro un de la base de Kitona, l'engouement manifesté par ces jeunes-gens de rejoindre le métier des armes est une réponse à l'appel lancé par le Président de la République, dans son adresse à la Nation du 3 novembre 2022, invitant les Congolais à défendre la patrie en danger.

Puis, il a fourni quelques détails en rapport avec les recrues. Elles sont au total 10200, dont 200 filles, venues de toutes les provinces du pays.

Ces jeunes, enrôlés pour servir sous le drapeau, seront orientés vers toutes les unités des forces armées, à savoir forces terrestres, navales et aériennes.

Félix Tshisekedi arme moralement des jeunes recrues

S'adressant aux recrues, le Président de la République a choisi la langue Lingala, celle de l'armée, afin de mieux communier avec les jeunes-gens qui ont décédé de porter l'uniforme en vue de préserver l'intégrité territoriale et protéger les Congolais et leurs biens.

"Je suis venu vous remercier pour votre engagement de servir le pays sous le drapeau". C'est par ces termes que Félix Tshisekedi a démarré sa causerie morale à l'intention des recrues internées au centre d'instruction de Kitona.

"Vous avez choisi un métier noble, et vous méritez toute notre attention pour vous mettre dans des conditions appropriées afin d'atteindre l'objectif. Depuis mon accession à la magistrature suprême, je m'emploie à redonner à notre armée ses lettres de noblesse, sa puissance de frappe", a poursuivi le Chef de l'État.

Avant de souligner qu'il se refuse à faire des promesses, seuls les actes vont parler.

Visiblement touché dans son amour patriotique et révolté par des humiliations à répétition subies par son pays, Félix Antoine Tshisekedi a lâché : "On s'est trop joué de la RDC. Je m'emploie à doter l'armée de tout ce qu'il faut afin de la rendre puissante et dissuasive pour nous faire craindre et respecter à travers le monde". Avant d'enchaîner : fini le temps où n'importe qui venait s'amuser pour déstabiliser le Congo en vue de s'offrir l'occasion de piller ses ressources.

"Le Congo aux Congolais, et non aux étrangers", a-t-il déclaré en substance, prenant l'engagement de tout mettre en œuvre afin d'assurer aux militaires de bonnes conditions de travail et de vie, et aux recrues ce qu'il faut pour pour parvenir au résultat attendu.

"Nourriture, habillement et logement... c'est mon problème. Concentrez-vous seulement à ce que vous faites". C'est l'assurance que le Président de la République a donnée aux recrues du centre d'instruction de Kitona.

Aux militaires, il a garanti l'amélioration de leurs conditions et promis de veiller pour que leurs rations ne soient plus détournée.

Comme preuve de sa détermination à doter l'armée de tous les instruments qu'il faut pour la rendre efficace et lui garantir la puissance, il a rappelé que la loi de programmation, qui faisait depuis des décennies, a été votée et déjà promulguée.

Par ailleurs, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale a tenu à attirer l'attention des futurs soldats sur la discipline qui doit caractériser leur comportement. "Vos compatriotes civils ne sont pas vos ennemis, ou encore vos vaches à lait. Votre mission est celle de veiller à la protection de l'intégrité territoriale et protéger les Congolais et leurs biens".

Enfin, il a rappelé aux jeunes recrues cette réalité que certains parmi elles ignoreraient : la situation que connaît le pays est due à la jalousie dont ceux qui cherchent à le déstabiliser se nourrissent à cause de ses innombrables ressources naturelles. Depuis Muanda