Angola: La BAD salue les actions de l'Angola dans la réduction de la dette publique

Luanda — La Banque africaine de développement (BAD) a salué, ce vendredi, les décisions de l'Exécutif angolais, ces dernières années, qui ont conduit à la réduction de la dette publique de 135% à 62%, grâce à une gestion prudente de l'inflation dans le pays.

Selon le président de la BAD, Akinwumi Adesina, qui s'entretenait avec la ministre des Finances, Vera Daves, l'Angola a réalisé un travail responsable et important en termes de politiques macro et micro économiques, pour la stabilisation et l'appréciation de la devise.

"J'ai loué le travail du ministère des Finances sur la question de la dette car le coût était très élevé, le taux d'endettement de l'Angola atteignant environ 135%, mais grâce à une gestion prudente de l'inflation, il a réussi à chuter de manière significative à environ 62%, ce qui est incroyable", a souligné le patron de la BAD.

S'adressant aux journalistes, après une audience accordée ce vendredi (9) par la ministre Vera Daves, le président de la BAD a estimé que l'Angola contribuent constamment à l'augmentation générale du capital de la banque, avec une participation, dans les derniers plans, avec 30 millions d'euros.

Comme l'a dit le Nigérian Akinwumi Adesina, ce fait aide la fenêtre conceptuelle de la banque appelée "Fonds africain de développement (FAD)".

Le président de la BAD a ajouté qu'il avait informé la ministre Vera Daves qu'il avait quitté la ville de Tanger, au Maroc, directement pour l'Angola, où la banque a levé plus de 8 milliards de dollars de ressources pour le Fonds africain de développement afin de soutenir les pays à faible revenu.

En attendant, a-t-il dit, j'ai réitéré à la ministre que la BAD met à la disposition de l'Angola, chaque année, environ 250 millions de dollars pour le secteur privé, et l'intention est de faire beaucoup plus pour le secteur privé dans le sens de garantir le développement, sans qu'il soit nécessaire de continuer à contracter des dettes élevées.

À son tour, la ministre Vera Daves de Sousa a déclaré qu'il s'agissait d'une rencontre de courtoisie et qu'elle servait à réitérer l'engagement du partenariat avec la BAD, puisque l'Angola fait partie de la structure actionnariale de la banque.

Selon la ministre, la réunion, entre autres objectifs, a servi à exprimer le besoin de l'Angola de bénéficier de l'appui de la BAD en matière de financement des infrastructures et de diversification économique nationale.

En ce sens, a indiqué la ministre, le président de la BAD a souligné plusieurs façons de travailler avec l'Angola, où certaines de ces solutions impliquent le financement du secteur privé et pas nécessairement par l'État, ce qui plaît à l'Exécutif angolais.

Selon la gouvernante, il s'agissait d'une rencontre opportune, à un moment où le pays a un programme ambitieux lié à l'agriculture (Planagrão), et la BAD a l'agriculture sur son programme fort, qui a cependant été établi avec la BAD l'engagement de partager des informations détaillées sur le "Planagrão".

" Et avec le soutien de la BAD et d'autres partenaires de la banque, nous mobilisons des ressources pour financer le secteur privé dans des initiatives liées au " Planagrão ", a-t-elle ajouté.

D'autre part, la BAD a exprimé son intérêt pour le financement d'initiatives liées à l'entreprenariat, en particulier, avec les femmes et les jeunes. Elle entend également financer le secteur de l'éducation des femmes, auquel s'intéresse la BAD.

"Maintenant, il faut optimiser et profiter de cette fenêtre d'opportunité de la BAD qui était présente dans le forum et d'autres réunions et ainsi tirer le meilleur parti de ce partenariat", a affirmé Vera Daves.

La réunion s'est déroulée en présence du ministre de l'Économie et de la Planification, Mário Caetano João.