Afrique: Année africaine de la nutrition - Le Congo participe à la réunion de haut niveau à Abidjan

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, qui a participé le 8 décembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à la réunion de haut niveau de l'année africaine de la nutrition sur le thème " Renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent ", a décliné la politique congolaise en la matière.

Présidés par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiémoko Meyliet Koné, en présence de sa majesté Letsie III, roi du Lesotho, les débats de la réunion ont porté sur la vision à long terme de l'Agenda 2063, incluant les aspirations communes adoptées par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine.

Le rendez-vous d'Abidjan, en effet, a mis l'accent sur la nécessité d'un élan politique solide pour mobiliser les investissements requis afin de lutter contre la faim et la malnutrition sur le continent. Une vision consistant à faire progresser vers les Objectifs de développement durable des Nations unies et régionaux.

Le chef du gouvernement congolais a pris la parole au cours du premier panel sur le thème " Malnutrition et impact sur le capital humain " et a présenté les actions menées par son pays pour éradiquer la faim. Anatole Collinet Makosso a notamment parlé de la réduction d'ici à 2026 d'au moins 50% de la prévalence de toutes les formes de malnutrition ; l'adoption en 2013 du Plan d'action de lutte contre la malnutrition chronique. La République du Congo a, par ailleurs, approuvé en 2019 sa politique nationale de l'alimentation scolaire, avec pour philosophie la promotion de la consommation locale au sein des écoles et des communautés limitrophes pour la production agricole locale. Elle a aussi créé les jardins scolaires à travers le projet " Les classes vertes" avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

S'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route continentale de l'Année africaine de la nutrition, ces assises ont été instituées par l'Union africaine (UA), en février dernier, lors de sa 35e session statutaire. Le but étant de renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent africain. Placée sous l'égide de la présidence de la République ivoirienne, en sa qualité de parrain de l'Année africaine de la nutrition, cette rencontre a réuni les chefs de gouvernement de l'UA), l'AUDA-Népad, les communautés économiques régionales, le Parlement panafricain, les partenaires au développement, les organisations de la société civile, le secteur privé et les départements de la Commission de l'UA concernés par les problématiques de la nutrition ainsi que de la sécurité alimentaire.