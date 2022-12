Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - L'lECD ouvre un centre d'encadrement à Brazzaville

L'immeuble flambant neuf dédié à la formation et l'accompagnement des porteurs de projets de développement a été inauguré, le 8 décembre, en présence des autorités congolaises, partenaires européens et bénéficiaires du programme.

La gestion du centre est confiée à l'association Congo entreprises développement, créée en 2021, qui est un partenaire de l'Institut européen de coopération et de développement (IECD). Selon la directrice exécutive de l'association, Nathalie Azaïs Morelli, la vocation du programme est d'appuyer l'entrepreneuriat congolais par l'accompagnement des entrepreneurs, c'est-à-dire la formation des promoteurs de projets et leur suivi personnalisé.

Le centre offrira à terme des formations de base en gestion pour les très petites entreprises et petites et moyennes entreprises, y compris des ateliers de réseautage et coaching de groupe. " Le programme s'adresse à tout le public congolais, aux femmes, aux jeunes et aux moins jeunes de tout secteur d'activité. Il s'adresse aussi bien aux créateurs d'entreprise qu'aux entrepreneurs qui sont dans une démarche de structuration ou de perfectionnement ", a indiqué Nathalie Azaïs Morelli.

Présent en République du Congo depuis 2014, l'IECD accompagne le secteur privé national à travers un réseau des organisations de la société civile. Rien que cette année, plus de 320 bénéficiaires ont été appuyés à Brazzaville et Pointe-Noire. Pour le nouveau programme avec l'association Congo entreprises développement, d'après le directeur général adjoint de l'IECD, Arnaud Britsch, une attention toute particulière va être donnée à l'entrepreneuriat féminin.

" Fort de ces expériences, des méthodes de formation et d'accompagnement des entrepreneurs, des entreprises, ont été développées selon deux axes, à savoir la formation et l'accompagnement des entrepreneurs, car l'IECD entend construire des parcours de formation accessibles et adaptés à chaque profil d'entrepreneur ; et la construction d'un écosystème propice au développement de l'entrepreneuriat local ", a précisé Arnaud Britsch.

La diversification économique par le soutien à l'entrepreneuriat congolais est l'une des priorités de la coopération entre le Congo et l'Union européenne(UE), a rappelé le chargé de coopération à l'UE, Anki Yambare. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la feuille de route des deux parties pour la période 2021-2027, en lien avec le Plan national de développement 2022-2026. " Notre coopération bilatérale vise à renforcer le secteur privé et son développement au Congo dans la perspective de contribuer à la transition vers une économie diversifiée et verte, résiliente aux chocs extérieurs et créatrice d'emplois décents ", a martelé Anki Yambare.