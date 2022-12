Congo-Kinshasa: CENI - Denis Kadima lance la formation du niveau 1 sur la révision du fichier électoral pour l'aire opérationnelle 2

Ce jeudi 8 décembre 2022, le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Denis Kadima Kazadi, a lancé la formation des formateurs du 1er niveau pour l'aire opérationnelle 2, à l'Université William Booth, à Gombe. Le 1er Vice-président, Bienvenu Ilanga Lembow, le Rapporteur Adjoint, Paul Muhindo Mulemberi, le Questeur Adjoint, Mme Sylvie Birembano Balume, le Secrétaire Exécutif National Thotho Mabiku Totokani, le Secrétaire Exécutif National Adjoint, Mme Marie José Kapinga Bondo ainsi que quelques membres de la plénière ont tous pris part à cette cérémonie.

Cette session prévue jusqu'au 14 décembre prochain, permettra aux participants (membres de cabinets, cadres et agents de la CENI, procéduriers) d'acquérir des compétences complémentaires, afin d'optimiser leurs performances.

L'objectif, au bout du compte, est la transmission de connaissances pour une meilleure gestion des outils qui seront mis à la disposition des agents préposés aux tâches liées à la Révision du fichier électoral dans les 9 provinces composant l'aire opérationnelle 2 (Kasaï, Kasaï Oriental, Kasaï Central, Sankuru, Lomami, Haut-Lomami, Tanganyika, Lualaba et Haut-Katanga).

" La CENI est en train de mettre en œuvre les activités mentionnées dans son calendrier et qui prévoit notamment, la formation des agents commis à la Révision du fichier électoral 2022-2023. Vous avez été sélectionnés pour assurer le rôle de formateurs dans l'aire opérationnelle 2 qui compte 9 provinces. Il faut y ajouter 3 des 5 pays pilotes (Afrique du Sud, Belgique et France). Nous attendons de vous une exemplarité sans faille, une assiduité permanente et un engagement sincère.

Vos compétences seront renforcées durant cette session de 7 jours, en vue de maîtriser dans les détails, toutes les procédures prévues dans le cadre de l'opération de ce recensement électoral ", a indiqué Denis Kadima.

Et de renchérir : " Vous êtes donc appelés à acquérir la maîtrise des procédures de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, à utiliser les kits fournis par notre partenaire Miru Systems ainsi que les panneaux solaires et le matériel de transmission. Pour y arriver, vous serez soumis à plusieurs exercices pratiques. Chacun a l'obligation de comprendre clairement les innovations introduites dans cette opération telles que la capture de l'iris ou encore la prise en charge de l'application de pré-enregistrement des électeurs. Ces innovations vont améliorer, sans doute, les aspects de cette opération capitale pour la tenue effective des scrutins prévus le mercredi 20 décembre 2023 ".

Auparavant, Paul Muhindo Mulemberi, par ailleurs superviseur de la formation, a souligné le caractère indispensable d'une formation faisant évoluer les acquis pour gagner en efficacité.Non sans avoir rappelé des aspects de différents modules sur lesquels plancheront les participants, liés notamment à la gestion de la logistique (manipulation des kits, usage des groupes électrogènes), aux procédures judiciaires, à l'archivage, au remplissage des fiches. Avec, à la clé, une évaluation pour jauger le niveau d'acquis et de maîtrise de ces fondamentaux.

Pour rappel, selon le calendrier électoral rendu public récemment, l'opération pour l'aire opérationnelle 1 concernant 10 provinces y compris la ville de Kinshasa débutera le 24 décembre pour une durée d'un mois.

MB