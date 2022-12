Afrique: L'Angola a un potentiel pour l'économie bleue - Josefa Sacko

Luanda — La commissaire de l'Union africaine pour l'agriculture, le développement rural, l'économie bleue et l'environnement durable, Josefa Sacko, a réitéré, ce vendredi, à Luanda, le grand potentiel de l'Angola dans le secteur de l'économie bleue, en mettant l'accent sur la pêche.

"L'économie bleue représente l'utilisation durable des ressources océaniques pour le développement économique, de meilleurs moyens de subsistance et de meilleurs emplois, et la santé de l'écosystème océanique", a expliqué Josefa Sacko.

L'ambassadrice s'exprimait sous le thème " Le défi de l'égalité des sexes dans le contexte de l'économie bleue ", au " Forum sur la participation des femmes à l'économie bleue ", dans le cadre du 10e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), qui a lieu aujourd'hui et samedi.

Elle a indiqué que l'Angola peut tirer parti de l'économie bleue pour équilibrer la diversification de l'économie. Par conséquent, les femmes doivent être autonomisées tout au long de la chaîne de valeur pour les inclure, de la pêche à la vente, puisqu'elles sont responsables de 27 % de l'industrie de la pêche.

Le sommet, a-t-elle dit, permettra aux pays d'aligner leurs agendas, en mettant l'accent sur la question climatique et la sécurité alimentaire, en espérant que les approches seront dans la perspective de renforcer ce qui est fait et d'accélérer les ambitions.

Sur la piraterie, elle a informé qu'au niveau de l'UA, des centres d'excellence ont été créés dans les cinq régions pour travailler sur la sécurité maritime et éviter la perte d'argent, actuellement estimée à 34%.

Lors de l'ouverture de la rencontre, la ministre angolaise de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme (MASFAMU), Ana Paula do Sacramento Neto, a souligné l'importance de l'événement pour sensibiliser sur le genre et répondre aux besoins de participation des femmes dans les questions impliquant l'économie bleue et le changement climatique.

Elle a mentionné que le potentiel des femmes à stimuler l'économie des pays doit être axé sur leur autonomisation en tant que moyen efficace et sûr de garantir des taux de croissance durables.

Les femmes, a-t-elle ajouté, jouent un rôle de premier plan dans la lutte contre certaines des plus grandes menaces environnementales de la planète, du changement climatique à la perte de biodiversité et à la pollution.

Dans le cas de l'Angola, a-t-elle souligné, la jeune écologiste Fernanda René s'impose comme un exemple à suivre pour sa contribution à l'environnement, dans la conservation des mangroves et des flamants roses.

Elle a reconnu que des barrières sociales, économiques et culturelles persistantes empêchent les femmes d'atteindre leur plein potentiel et de participer pleinement à la vie publique de leur pays.

Dans ce sens, a-t-elle rappelé, le Gouvernement angolais a signé et ratifié, au niveau international et régional, d'importantes conventions liées aux femmes, en mettant l'accent sur la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Plate-forme d'action de Pékin, la Convention de Maputo Protocole, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et le Protocole de la SADC sur le genre et le développement, qui ont permis d'aligner les politiques pour garantir les droits humains des femmes et assurer l'équité et l'égalité des sexes.

Elle a estimé que la tenue du Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'OEACP, au cours duquel l'Angola assumera la présidence de l'organisation, couronnera le travail que le pays développe ces dernières années autour de thèmes liés à l'économie bleue.

Pour lui, l'économie bleue en Angola est un secteur considéré comme stratégique pour le développement économique, soulignant que les mers et les océans, en plus d'être des atouts économiques importants, ont besoin de protection et de préservation.

Au cours de l'événement d'une journée, les thèmes "Le rôle des femmes dans la protection et la conservation des mers et des océans" et "Les femmes et l'économie bleue comme ressource de lutte contre la pauvreté ont également été présentés, ainsi que le témoignage d'un cas réussi d'un projet de transformation pour les femmes en Angola.