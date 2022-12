Afrique Centrale: Coopération - Le Japon intéressé par les minerais stratégiques de la RDC

En séjour au Japon dans le cadre du renforcement de la coopération entre les gouvernements congolais et japonais, la ministre des Mines, Antoinette N'Samba Kalambayi, a reçu la liste des minerais stratégiques pour l'investissement nippon en République démocratique du Congo (RDC).

La présentation de la liste des minérais stratégiques a eu lieu au cours d'un déjeuner d'affaires qui a réuni la délégation congolaise, conduite par la ministre Antoinette N'Samba Kalambayi, et les responsables de l'Agence des ressources naturelles et combustibles ainsi que ceux de Jogmec, des structures sous- tutelle du ministère japonais de l'Economie, Commerce et Industrie.

La liste des minerais spécifiques dont le Japon a besoin pour investir en RDC a été présentée par le Après le directeur général de l'Agence des ressources naturelles et combustibles, Yuki Sadamitsu. Il s'agit du lithium, du manganèse, du nickel et du cobalt.

Ces minerais stratégiques interviennent dans la fabrication des batteries et véhicules électriques. Réputé grand constructeur des véhicules, le Japon voudrait s'approvisionner directement auprès de la RDC.

Pour sa part, la ministre a présenté les opportunités d'investissement en RDC qui détient la plus grande réserve mondiale de ces minerais qui jouent un rôle incontournable dans la transition énergétique.

Dans un esprit gagnant-gagnant, à en croire Antoinette N'Samba Kalambayi, la RDC détient non seulement ces minerais mais aussi elle a besoin de l'expertise et de la technologie du Japon pour les transformer localement en vue de constituer une chaîne de valeurs. Yuki Sadamitsu a assuré la ministre congolaise des Mines que le Japon s'occupera aussi du volet social à travers la construction des hôpitaux, des écoles et des routes afin de booster le développement communautaire.

Notons que la délégation congolaise, avec à sa tête la ministre des Mines, était constituée de la conseillère principale du chef de l'Etat et coordinatrice de la task force Japon, Kelly Lunda Mawaya; du secrétaire général aux Mines, Jacques Ramazani; du chargé d'affaires de l'ambassade de la RDC au Japon, Espé- Martin Kapongo Kapongo; et du consultant à l'ambassade de la RDC au Japon, le Pr Lukumwena Nsenda.