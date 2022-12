Afrique de l'Ouest: BRVM - Le marché en embellie le dernier jour de la semaine

Le marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a clôturé en embellie au terme de la séance de cotation de ce vendredi 9 décembre 2022.

L'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse), a gagné 0,91% à 193,38 points contre 191,64 points la veille. Il en va de même de l'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares de la Bourse) qui a progressé de 0,53% à 159,00points contre 158,16 points la veille.

Une hausse de 52,539 milliards est notée concernant la capitalisation boursière du marché des actions qui se situe à 5820,763 milliards de FCFA contre 5768,224 milliards de FCFA le 8 décembre 2022.

Celle du marché obligataire connait, de son côté, une baisse de 7,693 milliards, passant de 8804,552 milliards de FCFA la veille à 8796,859 milliards de FCFA ce vendredi 9 décembre 2022.

De même, la valeur totale des transactions est en baisse, se situant à 294,644 millions de FCFA contre 551,985 millions de FCFA la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sitab Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 5 670 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 1 295 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 7,41% à 725 FCFA), Crown Siem Côte d'Ivoire (plus 7,03% à 685 FCFA) et NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 6,90% à 775 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,32% à 1 900 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (moins 2,19% à 4 695 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 0,95% à 5 200 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 0,59% à 8 400 FCFA) et BOA Bénin (moins 0,17% à 5 865 FCFA).