Congo-Kinshasa: Invité à une journée scientifique des ituriens, RDC - Pius Muabilu invite les fils et filles de l'Ituri à se regarder en face et à se parler pour résoudre les conflits qui ont assez duré

"Conflit en Ituri : regard rétrospectif et prospectif pour la pacification et la reconstruction durable de la province", était la Thématique de la journée scientifique organisée par l'institut de recherche sur la paix, la gouvernance et le développement de Bunia. Une rencontre qui s'est inscrite dans le cadre de la présentation des résultats assorties des recherches de l'institut sur les conflits en Ituri. La rencontre a eu lieu le mercredi 7 décembre 2022 à Béatrice hôtel, dans la commune de la Gombe en présence du ministère d'état, ministre de l'urbanisme et habitat, Pius Muabilu, du vice- ministre des affaires étrangères, Samy AdubangoAwotho, les diplomates, ainsi que plusieurs membres de la communauté iturienne.

L'équipe de chercheurs composée notamment des professeurs WayAlege, BungishabakuKatho de l'Université Shalom de Bunia et du professeur Amuda Baba de l'ISTM/Bunia, ont reconnu que plusieurs études ont déjà été menées pour comprendre les causes de cette profonde fissure sociale entre les peuples de l'Ituri.

A en croire l'équipe, la plupart des résultats de ses recherches se sont tous limités sur deux causes notamment, à tendance identitaire et fonciers. Et compte tenu de l'insuffisance des résultats sur terrain avec les conflits qui s'amplifient de jour en jour, ils ont décidé de faire une étude beaucoup plus approfondie des dynamiques de conflits en essayant d'étudier le problème dans sa globalité.

Selon les chercheurs, l'histoire révèle que les conflits de l'Ituri datent de l'arrivée des étrangers dans la province, avec la pratique de l'esclavagisme qui a suscité la haine et la division.

Pour eux, il est primordial de savoir quels sont les éléments qui peuvent faire en sorte que les gens revivent ensemble, comme au bon vieux temps,c'est-à-dire, lors de l'installation pacifique des communautés.

Pour ce faire, les membres des communautés doivent répondre à une série de question pour arriver effectivement à une pacification et à la reconstruction durable de la province. Notamment : Où étions-nous en tant que communauté Ituriennes lorsque la situation se détériorait ? Qu'est-ce que nous voulons pour l'avenir ? Qu'est-ce que nous devons faire pour transformer notre province ?

L'institut a ainsi formulé des recommandations notamment, au gouvernement, aux communautés, aux confessions religieuses ainsi qu'à d'autres instances. Au gouvernement, de restaurer l'autorité de l'Etat à travers la République, faciliter la réconciliation et la résolution des conflits...

Aux communautés, de s'investir dans la réconciliation et la pacification effective de la province. A la communauté Internationale, d'arrêter avec la transmission de la culture de la haine. Aux églises, de monter un programme de repenser le mental de la jeunesse Iturienne, et cela peut contribuer à la rupture des cycles de conflits en Ituri.

Le vice- ministre des affaires étrangères, Samy AdubangoAwotho, s'est dit fièr de voir qu'aujourd'hui, les fils Ituriens ont pris l'option scientifique qui vient s'ajouter sur les quatre options notamment politique, militaire, diplomatique et communautaire. En tant que fils de l'Ituri, cela prouve la détermination des Ituriens, pour ramener la paix et surtout une paix totale dans la province. Parce que, à l'en croire, ceux qui tuent en Ituri, "ce sont nos frères, bien sûr instrumentalisés par une main noire, ennemi de la République".

Avec ces conflits, la province de l'Ituri risque de servir de porte d'entrée aux ennemis de la République, a fait savoir le vice-ministre.

"Nous nous battons entre nous et nous nous fragilisons, c'est pour cela que la manipulation devient facile, à cause de manque de confiance entre les communautés", a-t-il renchéri

Le Ministère d'Etat, ministre de l'urbanisme et habitat, Pius Muabilu, a, de son côté estimé "qu'il est temps pour les fils et filles de l'Ituri de se regarder en face et de se parler pour résoudre les conflits qui ont assez duré". Le ministre a dit croire à la paix dans la province comme le président Félix-Antoine Tshisekedi qui se bat comme un diable pour que la paix revienne dans ce pays. Et pour lui, cela passera par l'unité entre les communautés.

Signalons que les résultats de ces études serviront la feuille de route pour le dialogue intercommunautaire pour la paix qui se tiendra en Ituri dans les jours avenirs. Nelly Somba