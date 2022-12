Congo-Kinshasa: Prétendu détournement des fonds liés aux actifs miniers de Cominière SA, RDC - Jeannot Lompempe appelle à l'implication de la justice

"Rien de mauvais si aujourd'hui on exige un contrôle judiciaire réel dans le dossier de Cominiere qui accable directement Mme la Ministre Princesse Adèle Kahinda, ministre d'Etat, ministre du portefeuille selon le rapport de l'IGF et certaines ONGs... ". C'est ce que souhaite l'avocat près la Cour d'Appel, Jeannot Lompempe. Il l'a fait savoir au cours d'un point de presse tenu mercredi 7 décembre 2022, au Centre des Handicapés. Visiblement, son souci est d'éclairer l'opinion nationale congolaise sur la nécessité et l'urgence pour le Procureur Général près la Cour de Cassation d'ouvrir une note d'information judiciaire relative au détournement des fonds liés aux actifs miniers de la Société Cominière SA, tel que dénoncé par l'inspecteur des Finances dans son rapport du 30 novembre 2022.

Dans son discours, Jeannot Lompempe a précisé qu'il n'a aucun intérêt de faire du chantage ou de l'acharnement contre madame Adèle Kahinda, mais recherche seulement que la lumière soit faite sur le dossier à sa charge. "Si cela s'avère vrai ou faux, elle est libre de se défendre et de se justifier afin d'éclairer la lanterne de la population devant les instances judiciaires compétentes et non faire des déclarations médiatiques sans fondement légal", déclare-t-il.

Par ailleurs, il a souligné que sa démarche dérange certains défenseurs de la médiocrité et de la mégestion qui, à l'en croire, passeront à la télévision pour taxer de nul et d'étouffer ladite action. Toutefois, il rassure qu'il va poursuivre avec sa démarche jusqu'à ce qu'il y aura une suite favorable à la justice dans le dossier de détournement. " Le contrôle citoyen vise à renforcer le principe de la bonne gouvernance. Il rappelle le devoir de transparence dans la gestion de la chose publique afin d'aboutir à une action publique aussi efficace que légitime en adéquation avec le cadre légal. Ainsi donc, notre action contre madame Adèle Kahinda ministre d'Etat, ministre du portefeuille est fondée ", a-t-il fait savoir.