Afrique de l'Est: Agression rwandaise - Me Ramazani Shabani appelle la RDC à cesser avec son attitude plaintive !

Il est sorti de sa zone de confort pour prendre la parole afin d'encourager ses compatriotes à cesser avec l'attitude plaintive en ce qui concerne l'agression du M23 sous couvert du Rwanda. Il s'agit bel et bien de Me RamazaniShabaniNuur. Dans son interview accordée au Quotidien La Prospérité, il a fait remarquer qu'il est temps pour la RDC de cesser avec son attitude plaintive et de condamnation, pour prendre en main ses responsabilités.

"Je pense qu'il n'est plus temps de se limiter à la condamnation. Il me semble que nous avons assez condamné, assez négocié, et surtout, assez perdu nos forces... ", est-il persuadé.Selon lui, il est temps pour la RDC d'agir que de réagir. "Il est temps de passer à autre chose, bien sûr sans abandonner la voie diplomatique, et cette chose, c'est la préparation d'une offensive dissuasive. Répondre par l'affrontement nous donnera aussi une position favorable lors des éventuelles négociations. Le Rwanda est un petit pays que la RDC, et ce même du point de vue de la défense... ", a-t-il indiqué.

Me Ramazani reste persuadé qu'il faut continuer à dénoncer l'agression à l'Est, mais pas d'une manière plaintive. "... Non, je pense qu'il faut continuer à dénoncer cette agression pour prendre toutes les communautés en témoin, afin que notre riposte ne soit pas conçue comme une agression", fait-il savoir. Et de continuer : "Il ne s'agit pas de se lamenter, mais faire voir à tout le monde que nous serons à un moment ou à un autre obligé de nous défendre, et ça sera violent... Il faut juste que la communication soit cadrée et encadrée".

Aussi, il a saisi cette occasion pour souligner que : " ... Le pouvoir en place n'a aucune excuse pour ne pas organiser les élections. Utiliser la mort de nos compatriotes comme justification pour rester illégitimement au pouvoir, serait cracher sur leur mémoire, et personne ne l'acceptera".

"Face au Rwanda, je pense qu'il faut que nous évitions d'avoir une attitude plaintive. Il faut utiliser les différentes langues usuelles en relations internationales notamment, la force, ainsi manifester ce rapport des forces qui ont toujours été un autre avantage ", fait ce juriste.

A l'en croire, la stratégie à prendre face à la situation qui déstabilise l'Est du pays est la préparation d'une armée ou une troupe forte et prête même à prendre possession de tout le territoire Rwandais. "Je ne dis pas qu'il faut occuper le Rwanda, mais former et mettre en place une armée prête à toute éventualité", martèle-t-il.

Ramazani Shabani estime que l'appui de la communauté internationale au Rwanda démontre l'échec diplomatique du régime en place. Au sujet de l'argent que l'UE a donné au Rwanda, Me Ramazani soutient que : "... Ce financement montre tout simplement l'échec diplomatique du régime en place. Quand ceux pour qui vous avez dépensé l'essentiel de votre budget pour visiter leurs territoires parviennent à donner une prime ou toute autre récompense à l'Etat qui vous agresse, moi je pense que si ce gouvernement avait de la logique, on aurait vu des excuses des dignitaires et des sanctions exemplaires. Mais Hélas... ! ".