Congo-Kinshasa: En route pour les Assemblées Générales, SOCODA - Le DG Michel Agu réhabilité par le ministère de la Culture

Toutes les décisions prises par Nyoka Longo et son Conseil d'Administration contre l'actuel Directeur Général de la Société Congolaise des Droits d'Auteur et des Droits Voisins tombent caduques. Désillusion totale ! Le Ministère de la Culture, Arts et Patrimoine vient de passer à une vitesse de croisière dans la crise qui secoue la SOCODA -COOP CA.

Par son Arrêté Ministériel n°CAB/MIN/CAP/COJU/JLM/050/2022 du 02 décembre 2022, la Ministre Catherine Katunga Furaha, a décidé d'abroger la décision du Conseil d'Administration concernant le licenciement abusif du Directeur Général de la SOCODA, en la personne de Michel AGU KOLANGBO.

Dans le même document, l'autorité de tutelle s'oppose à toute décision du Conseil d'Administration, qui autorise à son Président Nyoka Longo, de s'immiscer dans la gestion quotidienne de la Société. Cas de son système de contreseing exigé dans toute opération financière.

Par conséquent, la Ministre de la Culture qui a dans ses attributions la protection régalienne des droits d'auteur en RDC, a demandé au Directeur Général de prendre toutes les dispositions nécessaires et de reprendre ses fonctions en bonne et due forme.

Il faut noter que Michel AGU a été notifié par le Secrétariat général à la Culture et Arts, depuis le 5 décembre dernier et a déjà été officiellement réhabilité à son poste à la même date de la signature de l'Arrêté Ministériel.

Dans cet Arrêté, Mme la Ministre de la Culture a pris quelques mesures conservatoires qui devraient être appliquées jusqu'à la tenue des Assemblées Générales fixées au 21 décembre 2022. Son but est de préserver les droits des créateurs congolais et aussi que les assemblées générales se passent dans de bonnes conditions.

Evidemment, cette position de Mme Catherine Furaha est d'office soutenue par la majorité de Sociétaires de la SOCODA qui sont des ayants-droits. Ils ont tous salué la décision du ministère de convoquer les Assemblées Générales conformément à l'article 342 de l'acte uniforme de l'OHADA alinéa 3, qui dispose ce qui suit : " En cas d'urgence, l'assemblée générale est convoquée par l'autorité administrative compétente à la demande du quart des coopérateurs ".

Ces coopérateurs, faut-il rappeler, ont toujours contesté les dernières Assemblées générales organisées en septembre 2021 et qui ont porté le chanteur Nyoka Longo à la tête du Conseil d'Administration de cette Coopérative.

Une année après, ils constatent que les choses n'évoluent toujours pas au sein de la Société. Un dysfonctionnement total. La situation s'est aggravée avec les dernières informations corroborées par les révélations accablantes du Directeur Général dans son mémo qui décrypte avec lucidité la gestion de l'exercice 2021-2022.

C'est d'ailleurs dans ce cadre, renseigne-t-on, que les sociétaires ont initié une procédure judiciaire à charge du PCA sous le RMP numéro 5234/PG023/SAM au Parquet près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe. Ils reprochent les irrégularités des dernières assemblées générales tenues les 11 et 25 septembre 2021 ; la modification des statuts à des fins suspects ; les répartitions arbitraires ; l'immixtion du PCA dans la gestion quotidienne ; le Mutisme et la passivité chronique du Conseil d'administration ainsi que du conseil de surveillance et contrôle à la solde du PCA ; la non reconnaissance de la SOCODA par les organismes internationaux. Or, cette triste réalité expose ainsi la République Démocratique du Congo en cas de revendications par des sociétés sœurs pour l'exploitation de leurs œuvres sur le territoire congolais.

Qui dit mieux ?