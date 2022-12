Congo-Kinshasa: Révision du Fichier Electoral, Les parlementaires de la première aire opérationnelle invités à la CENI pour une mobilisation plus accrue de la population

Ce mercredi 7 décembre 2022, le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Denis Kadima a animé, dans la salle abbé apollinaire Malumalu, au siège de la CENI, un cadre de concertation avec les députés et les sénateurs de la première aire opérationnelle sur le démarrage de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs prévue pour ce 24 décembre 2022, dans leur circonscription électorale. Le Président de la CENI était accompagné des membres du bureau et de la plénière.

En effet, la CENI prévoit d'enrôler plus de 18 millions d'électeurs durant 30 jours, dans la première aire opérationnelle qui comprend notamment, la province du Kongo-Central, Kwilu, Kwango, Mai-Ndombe, Équateur, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Tshuapa, Mungala et la ville de Kinshasa. Pour cette occasion, le numéro Un de la centrale électorale a, dans son allocution, exprimé sa gratitude aux représentants du peuple et des provinces pour avoir doté son institution du cadre légal, ce qui a permis également à la CENI, de poursuivre harmonieusement l'exécution de sa feuille de route dont les grandes lignes sont reprises dans le calendrier électoral. Présentement, la CENI a déjà réceptionné 22 mille Kits d'enrôlement sur les 30 mille attendus. Présentement, elle procède au déploiement des matériels à l'intérieur du pays, pour entamer l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans quelques jours, conformément à son calendrier.

Concernant la cartographie des centres d'inscriptions, Denis Kadima a rassuré que la CENI a pris en compte les observations et les recommandations des parties prenantes, lors de l'actualisation de ladite cartographie. Par rapport à la durée de 30 jours de l'enrôlement dans chaque aire opérationnelle, le Président de la CENI a invité les députés et sénateurs de mobiliser la population dans leurs différentes juridictions, car la prolongation du délai s'avère moins probable pour chaque aire opérationnelle.

Le Rapporteur de la CENI, Mme Patricia Nseya a salué l'implication des parlementaires au processus électoral en cours. Elle a en outre, réaffirmé la ferme détermination de la nouvelle équipe dirigée par Denis KADIMA, à organiser les élections dans le délai constitutionnel.Le Secrétaire Exécutif National, M. Thotho MABIKU TOTOKANI a, quant à lui, explicité le contexte dans lequel la CENI a procédé à l'actualisation de la cartographie des centres d'inscription, en s'appuyant sur les données statistiques, pour démontrer l'ajustement graduel qui s'est opéré sur l'ensemble du pays.

Il convient de noter que les parlementaires ont eu droit à une séance de simulation, au cours de laquelle ils ont expérimenté les innovations contenues dans le nouveau dispositif de vote, notamment l'utilisation de l'application mobile de la CENI, dénommée " pré-enregistrement des électeurs rapide".

MB