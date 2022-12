Ile Maurice: Fuite dans un questionnaire du HSC - La candidate est disqualifiée mais le papier ne sera pas annulé

Le couperet est tombé pour cette étudiante, qui a pris part aux examens de HSC. Selon une lettre du Mauritius Examination Syndicate (MES), adressée au Collège Lorette de Quatre-Bornes, en date du 1er décembre 2022, la Cambridge Assessment International Education (CAIE) a pris la décision de la disqualifier du papier de Pure Mathematics 1.

Selon les informations obtenues, le MES a indiqué, dans sa lettre, que l'enquête de la CAIE a souligné une "malpractice" de la part de la jeune étudiante. D'où la raison pour laquelle il a été décidé de la sanctionner et de la disqualifier. Elle ne recevra donc pas de notes pour ce papier. Le manager du collège, Jack Daniel Sungaren, accepte le fait qu'il y ait des sanctions s'il y a eu une "malpractice" ; cependant il dit ne pas comprendre pourquoi le papier n'a pas été annulé au niveau national. "Rien ne garantit que d'autres élèves d'autres établissements aussi n'aient pas reçu les questions pour ce questionnaire. Je trouve cela étrange que le papier n'ait pas été annulé."

Des propos que soutiennent Patrick Freyneau, président du Secondary and Preparatory School Teachers and Other Staff Union (SPSTSU) représentant les écoles confessionnelles. Selon lui, avant même de demander une enquête à la CAIE, le MES aurait dû faire annuler le papier de Pure Mathematics 1 au niveau national et demander à ce que tous les candidats repassent l'épreuve. "ll se peut qu'un ou une autre étudiant(e) ait aussi reçu les questions avant l'examen mais qu'il ou elle, ou encore son établissement, ne soit pas venu de l'avant pour en faire part."

Cependant, le ministre de l'Environnement Kavy Ramano, qui remplaçait la ministre de l'Éducation Leela Devi Dookun-Lutchoomun au Parlement la semaine dernière, lorsque Mahend Gungapersad a posé une question à ce sujet, a indiqué que le papier ne sera pas annulé. En outre, Patrick Freyneau ajoute avoir des réserves en ce qu'il s'agit de la manière dont a été menée l'enquête du MES et de la Central Crime Investigation Department. Comme Munsoo Kurrimbaccus de l'Union of Private Secondary Education Employees (UPSEE) l'indique" "On ne sait pas comment cela été présenté à Cambridge."

Selon nos recoupements, la jeune fille aurait approché certains enseignants de son collège avant l'examen pour demander des explications à propos des questions de mathématiques qu'elle aurait reçues sur son téléphone portable. D'ajouter qu'elle ne savait pas qui lui avait envoyées. Le manager du collège a donc, pour sa part, informé la superviseure du MES présente au collège.

Selon l'enquête de la Central Investigation Division, rien n'indique que ce serait un autre candidat mauricien ou encore un centre d'examen à Maurice qui aurait envoyé ces questions à l'étudiante, le biais d'un réseau social. Cependant, selon nos sources, il y a un doute que cela puisse provenir de l'étranger comme l'étudiante en question est une Mauricienne dont les parents sont des ressortissants indiens. Maurice faisant partie de la zone 4, tout comme l'Inde, a le même papier d'examen que la Grande péninsule avec une heure et 30 minutes de décalage. Dans ces cas précis, Cambridge a instauré la règle du Key time, ce qui fait que Patrick Freyneau se demande si elle a été respectée. "Il faut insister pour que le MES fasse un rapport dans cette affaire. Quid des autres papiers ? S'il s'agit, en effet, d'un non-respect du key time ? !"

Nous avons tenté de joindre par téléphone Brenda Thanacoody-Soborun, directrice du MES, mais elle est restée injoignable.