Ile Maurice: PIO - Arrestation de six clandestins nord-coréens sur un bateau chinois

Le Passport and Immigration Office (PIO) contrôle non seulement les avions mais aussi les bateaux. Des éléments du PIO ont lancé une opération, le lundi 5 décembre, au port et ce, conjointement avec des hommes de la National Coast Guard.

Ils ont débarqué sur un bateau de pêche chinois, le Jin Xiang, qui était en train de quitter le pays avec, à son bord, six passagers nord-coréens entrés clandestinement à Maurice.

Ils sont Jong Song, Kin Hyok, Ri Jin Chol, Kin Hyok, Son Ryong Il et Choe Jin Hyok. Ils ont tous été arrêtés sous une accusation de Breach of section 23(4) de l'Immigration Act car ils n'ont jamais rapporté leur présence à l'immigration. Le capitaine du bateau, Wang Wong, a été aussi arrêté sous la section 36 (b) de l'Immigration Act pour n'avoir pas rapporté le nombre exact de passagers voyageant à bord de son bateau. En fait, selon l'enquête du PIO, il a donné des fausses informations à l'immigration. L'ordre de les arrêter est venu du directeur du PIO, le surintendant Narendra Kumar Boodhram.

L'agent mauricien, qui a fait venir l'équipage, a aussi été entendu par les hommes du PIO mais celui-ci leur a expliqué qu'il n'était pas au courant qu'il y avait des passagers clandestins nord-coréens à bord de ce bateau. Il sera tout de même arrêté sous la section 36 de l'Immigration Act pour "failing upon arrival or departure to report to Immigration". Sous ce délit, il sera passible d'une amende de Rs 1 million et d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas cinq ans.