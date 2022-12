Ile Maurice: Assassinat de Tina Roy Tupsy - La mère du présumé tueur reproche à la police son inertie juste après la déposition de la défunte

Cela fait quatre jours depuis que Khemraj Chukowry, 42 ans, a été arrêté par la police de Curepipe pour l'assassinat de son ancienne compagne, Tina Roy Tupsy, du même âge que lui.

Il est toujours admis à l'hôpital et n'a pas encore été interrogé par rapport à son crime. Sa mère nous livre ses états d'âme. Elle pense que la police de Quartier-Militaire n'a pas agi assez rapidement après la déposition de Tina Roy Tupsy, faite dans la matinée du drame, et dans laquelle elle se plaignait d'être harcelée par Khemraj Chukowry.

Nous nous sommes rendus chez la mère de Khemraj Chukowry, que ses proches nomment Rajesh, pour qu'elle nous parle de son fils et de ce qu'elle savait de la relation entre celui-ci et son ancienne partenaire. Ils étaient ensemble depuis un an. D'après ce qu'elle en dit, elle en savait bien peu de choses car son fils n'a jamais été du genre bavard. Elle nous livre ses sentiments avec beaucoup d'humilité, ayant le regard triste et parfois perdu. Elle ne veut pas qu'on la photographie et que l'on voit son visage car elle craint que des gens ne stigmatisent ses petits-enfants, qui sont des innocents et qui n'ont rien à voir avec cette histoire à la fin tragique.

Non, elle n'était pas au courant que le couple de son fils battait de l'aile car Rajesh ne sollicite l'aide de personne quand il a des soucis personnels. Ce père de deux enfants vivait séparé de son épouse. "C'est un garçon courageux, qui travaille dur. Il est chauffeur d'autobus et cultive aussi des légumes qu'il transporte et va vendre dans sa fourgonnette. Ce matin-là (NdlR : lundi, le jour de l'assassinat), il était censé aller récupérer l'argent de la vente de ses légumes et à la place, voyez ce qu'il a été faire !"

Khemraj Chukowry faisait la navette entre la maison de sa mère et le domicile de son ex-compagne. Avant qu'ils ne se quittent, il a d'ailleurs passé quelques jours chez Tina Roy Tupsy. "Je ne lui ai rien dit car je savais que ces deux-là s'aimaient et il m'avait fait part de son intention de construire une maison à l'étage de la nôtre afin qu'ils puissent vivre ensemble. J'étais heureuse de l'apprendre."

Condamnation

Elle avait d'ailleur s l'intention de les marier car elle voulait officialiser leur relation. "Jamais je n'aurais pensé qu'il aurait été aussi loin, même s'il n'est pas du genre à communiquer beaucoup. S'il s'était confié à un proche, j'en aurais eu des échos et j'aurais compris ce qui se passait dans sa tête. Si j'avais su, j'aurais tout fait pour calmer sa colère et pour le ramener à la raison. Mais il n'a jamais rien dit."

Aujourd'hui, elle condamne la police de Quartier-Militaire pour son inertie car le matin du drame, la victime avait porté plainte contre son fils pour harcèlement. "Si la police avait fait le nécessaire et avait été lui donner un avertissement ou même si elle l'avait arrêté, il aurait été hors d'état de nuire pendant quelques jours. Et cela lui aurait permis de se calmer et de penser un peu à sa vie, à ses enfants, à cet acte répréhensible qu'il pensait commettre sur la personne de Tina. Je crois qu'il aurait alors réfléchi à deux fois avant d'ôter la vie de la jeune femme."

Elle ajoute que si la police avait agi promptement, elle aurait découvert que son fils était mal et que lui et Tina n'étaient plus ensemble. "J'aurais appelé les parents de Tina et on aurait discuté de la décision de celle-ci de quitter mon fils. Je suis triste pour la famille de cette jeune femme et je me sens impuissante aujourd'hui."

Elle ajoute aussi que ceux présents au moment de l'assassinat n'ont rien fait pour retenir le bras vengeur de son fils. "Il y a tellement de monde à la gare à cette heure-là. Les gens auraient peut-être pu l'empêcher d'agresser mortellement Tina. Mais personne n'est intervenu. Rajesh devra désormais répondre de ses actes."

Ce drame s'est déroulé le lundi 5 décembre dans un autobus individuel en stationnement à la gare de Curepipe. Rajesh Chuckowry a mortellement poignardé Tina Roy Tupsy, son ex-compagne, qui travaillait comme receveuse pour cette compagnie d'autobus. La quadragénaire s'apprêtait à prendre son service et l'autobus allait se rendre à Flacq.