Afrique Centrale: Musique traditionnelle - Un réseau de festivals d'Afrique centrale créé à Brazzaville

En marge de la sixième édition du festival populaire et international des musiques traditionnelles Feux de Brazza, qui s'est tenue du 7 au 10 décembre à Brazzaville, le Réseau de festivals traditionnels d'Afrique centrale (Reftrac) a été créé le 9 décembre, au siège de l'Unesco à Brazzaville.

Après deux jours d'atelier en management des industries culturelles et créatives, en vue du développement du secteur des arts du spectacle, animé par le Dr Eric Loembet, les directeurs de festivals de quelques pays d'Afrique centrale ont signé un protocole d'accord pour la création et la mise en œuvre du Reftrac, en présence de Dodé Houéhounha, chef du secteur culture de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) au Congo.

Il s'agit notamment de Romuald Mbepa, directeur général adjoint du festival Feux de Brazza ; de l'honorable Célestin Faso Mushigo, coordonnateur général du Festival national de Gungu, en République démocratique du Congo ; d'Ankamoua Loumbangoye, directrice du Festival économique et culturel d'Okondja, au Gabon ; de Liliane Messi Essono, directrice du Festival international de musiques traditionnelles, au Cameroun.

La naissance de ce réseau est partie d'un constat. " Le secteur des arts de la scène est l'un des plus actifs dans la diversité de la création artistique. Le nombre de festivals que compte la sous-région et la grande production de spectacles témoignent à suffisance du grand potentiel de ce secteur. Potentiellement riche et disposant de nombreux atouts, l'Afrique centrale peine cependant à développer et pérenniser les festivals qui sont organisés dans son espace. Les artistes et les groupes de musique traditionnelle ne circulent quasiment pas dans la sous-région ", a expliqué Célestin Faso Mushigo.

Ainsi, face à cette situation, le Reftrac, en tant que plateforme de coopération culturelle, se donne la mission d'œuvrer pour l'identification, la promotion, la valorisation et la sauvegarde des musiques patrimoniales en Afrique centrale ; ainsi que la circulation des artistes et la mise en place d'un marché régional des spectacles de musiques traditionnelles.

" On a pour habitude de dire que seul on va vite, mais ensemble on va loin. Au nom de l'Unesco, je réitère l'engagement de notre organisation à accompagner l'opérationnalisation et la redynamisation de ce réseau naissant afin que tous ensemble, aux côtés des pays, avec d'autres partenaires comme l'Organisation internationale de la Francophonie, nous continuons à travailler afin de permettre à ces différents festivals de contribuer au rayonnement et à la valorisation de la culture en Afrique centrale ", a déclaré Dodé Houéhounha.