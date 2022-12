Congo-Brazzaville: Justice - L'amélioration des conditions de vie dans les lieux de détention se poursuit

Selon le ministre la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones, Ange Aimé Wilfrid Bininga, le Congo s'emploie à améliorer les conditions de vie en milieu carcéral avec notamment le renforcement du corpus législatif en la matière.

L'amélioration des conditions de vie dans les lieux de détention est un processus qui se poursuit, à entendre le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones, Ange Aimé Wilfrid Bininga, donnant lecture de la déclaration du gouvernement à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'Homme, célébrée le 10 décembre de chaque année. " Le pays vient de compléter son corpus législatif avec la promulgation de la loi n°10-2022 du 20 avril 2022 portant code pénitentiaire ", a-t-il indiqué. Cette loi promeut, en effet, le respect des règles minima visant à améliorer les principes et les règles d'une bonne organisation pénitentiaire et le traitement des détenus.

" Dignité, liberté et justice pour tous " est le thème de célébration de la Journée internationale des droits de l'Homme cette année. Selon le ministre Ange Aimé Wilfrid Bininga, le respect de la dignité pour l'humanité a trois principes, notamment préserver la vie des personnes et en assurer la sécurité, œuvrer pour l'épanouissement de la personne humaine et pour sa participation à la vie de la communauté, faire preuve de compassion dans les moments de difficulté et de détresse.

Dans la même déclaration, le ministre la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones a appelé les acteurs de la justice d'être à l'écoute des femmes victimes de violences et de faire une stricte et rigoureuse application de la loi Mouebara. Celle-ci a été promulguée le 4 mai 2022 pour renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes.