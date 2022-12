Congo-Brazzaville: Concours de plaidoyer et d'éloquence - Bénédie Kenguette et Victoire Bimbou lauréates de la 8e édition

Initiée par la délégation de l'Union européenne (UE) au Congo à l'occasion de la Quinzaine des droits humains, la huitième édition du concours de plaidoyer et d'éloquence s'est tenue le 9 décembre au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza (PSB), au terme de laquelle Bénédie Dorkas Kenguette et Victoire Bimbou ont respectivement remporté les prix du plaidoyer et de l'éloquence.

Organisée sur le thème " La jeunesse d'aujourd'hui, les leaders de demain. Plaidoyer pour l'avenir ", la huitième édition du concours de plaidoyer et d'éloquence s'est déroulée en deux étapes, la demi-finale et la finale. Les sujets pour les deux passages étaient " L'éducation, meilleur outil pour changer le monde " et " La loi Mouebara : entrave à la coutume, au droit au mariage et au don total de soi envers celui ou celle que l'on a choisi ? ". Pour les dix finalistes, quatre filles et six garçons qui se sont succédé sur la scène, il s'agissait de montrer le rôle primordial des jeunes, leur potentiel et leurs capacités à être des acteurs ainsi que des actrices de changements constructifs pour un meilleur monde de demain.

Le concours de plaidoyer et d'éloquence est un exercice formateur, mais très difficile qu'ils ont mené à terme avec beaucoup d'engagement tant dans leur prestation que dans la manière dont ils se sont appropriés les sujets et les ont défendus. " Au-delà de la compétition, il s'agit d'inciter les jeunes à se saisir des questions liées aux droits humains, de leur offrir une tribune et un mode d'expression qui les aident à partager leur vision du monde et surtout, d'être des forces motrices pour faire bouger les choses ", a indiqué Giacomo Durazzo, ambassadeur, chef de la délégation de l'UE au Congo.

Voix captivante et discours pertinent, Bénédie Dorkas Kenguette s'est imposée avec brio devant les autres candidats de cette huitième édition du concours de plaidoyer. Etudiante en troisième année de licence en droit public et âgée de 20 ans, elle a réussi à renverser la tendance sur tous les plans. En effet, elle est la première fille à remporter le concours de plaidoyer et grâce à sa victoire, elle a offert à l'université de Loango, implantée à Pointe-Noire, l'opportunité d'être pour la première fois l'établissement champion à ce concours.

" Remporter ce sacre est un rêve qui se réalise car l'année dernière, j'avais candidaté, mais malheureusement je n'étais pas présélectionnée. Et cette année, étant sélectionnée, j'avais grandement soif de gagner. Ce n'était pas facile car tous les candidats étaient exceptionnels. Je suis simplement ravie de voir les fruits de mes recherches payés ", s'est réjouie la lauréate. Grâce à ce prix, elle a remporté un ordinateur, des ouvrages de droit et de culture générale.

Arrivée deuxième en plaidoyer, Victoire Bimbou, 22 ans, étudiante en master I de droit privé à l'Université Marien-Ngouabi, s'est finalement consolée en remportant le prix de l'éloquence. En effet, la lauréate a considérablement fait sensation lors de ses deux passages qui forçaient l'admiration du public. Comme Bénédie, elle avait essuyé un échec lors de sa première participation pour finalement remporter cette victoire en retentant sa chance. " Ceux qui ne sont pas retenus, sachez que vous n'avez pas démérité. Persévérez dans le travail avec force et honneur ", a exhorté Bélinda Ayessa, directrice du mémorial PSB.

Notons qu'en guise d'encouragements, chacun des trois autres finalistes et des cinq autres étudiants arrivés en demi-finale ont bénéficié de présents constitués de gadgets, ouvrages et smartphones.