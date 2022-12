Afrique de l'Est: Nairobi III - Adhésion des groupes armés au PDDRCS

En présence de tous les délégués des groupes armés, de la société civile, des femmes victimes des violences sexuelles de l'Ituri, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, du Maniema et du Tanganyika, la troisième session des consultations de paix de Nairobi s'est achevée le 6 décembre.

Le communiqué final signé par le facilitateur, Uhuru Kenyatta, le mandataire spécial du chef de l'Etat et tous les représentants des groupes armés reprend dix principales décisions et résolutions dont l'acceptation du Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (PDDRC-S), tout en désavouant de manière unanime son principal animateur national. " Les groupes armés expriment leur manque de confiance avec certains animateurs du PDDRCS au regard de leur passé accablant qui a été décrié par eux et les autres composantes de la société civile. Le facilitateur s'engage à discuter de la question avec le président de la République démocratique du congo", souligne le communiqué à ce sujet .

Les signataires du communiqué de Nairobi III ont aussi décidé de la mise en place d'un groupe de travail devant examiner et traiter la question des détenus et prisonniers des groupes armés et faire rapport aux instances judiciaires spécialisées pour une solution idoine. Le facilitateur de Nairobi III s'est engagé à porter à l'attention du chef de l'Etat des revendications d'intégration dans l'armée régulière congolaise des membres des groupes armés, lesquelles sont contraires à l'esprit du PDDRCS.

Les participants ont, en outre, demandé que le programme de développement des 145 territoires travaille en étroite collaboration avec le PDDRCS afin de permettre l'intégration des membres des communautés en vue de créer des opportunités d'emploi, de commerce et d'entrepreneuriat au niveau local. Un appel au soutien des partenaires humanitaires a été lancé à l'endroit du PDDRCS. Enfin , une série de rencontres est prévue pour janvier 2023 dans les villes de Goma, Bukavu et Bunia pour évaluer les progrès réalisés et les préparatifs des autres résolutions à moyen et long terme.