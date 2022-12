Congo-Brazzaville: Compétitions CAF - La campagne " Tous derriere Diables noirs " lancée à Brazzaville

Les dirigeants du club multidisplinaire Diables noirs ont animé, le 9 décembre, un point de presse au cours duquel ils ont dévoilé l'ambition de ce seul représentant congolais à la Coupe de la Confédération africaine de footballd (CAF). Ils ont, par la même occasion, dévoilé et lancé officiellement la campagne de soutien et d'accompagnement intitulée " Tous derrière Diables noirs ".

"Tous derrière Diables noirs", tel est le but de l'appel qui a été lancé le 9 décembre par les dirigeants de Diables noirs, au cours d'un point de presse. Le moment de partage avec la presse nationale s'est transformé aussi en un véritable espace de communion des acteurs du sport congolais. En effet, outre les chevaliers de la plume et du micro, des anciens et nouveaux dirigeants du football ainsi que des représentants des institutions publiques ont opté d'unir leur énergie afin d'envoyer des ondes positives à ce club qui jouera, pour la première fois depuis sa création en 1950, la phase des poules d'une compétition de la CAF.

Les dirigeants et sympathisants de Diables noirs, dernier club congolais en lice pour la coupe de la CAF, souhaitent marquer la saison sportive 2022-2023 en visant le championnat national et la Coupe du Congo puis faire un bon parcours dans les compétitions continentales. Au cours de ce point de presse, ils ont lancé un appel à la mobilisation nationale, à l'engagement des partenaires puis ont dressé le bilan à mi-parcours de l'équipe avant de lancer une cagnotte en ligne.

Présentant le projet " Tous derrière Diables noirs ", le président général de ce club, Fabrice Donald Fylla Saint-Eudes, a loué les efforts de son prédécesseur qui était à ses côtés lors du point de presse, Jean François Ndenguet.

Selon lui, il est nécessaire que tous les acteurs de la société adhèrent à la vision de l'équipe Diables noirs qui est sur le point de jouer une grande partie de son histoire. Donald Fylla a rappelé que ce club a vraiment besoin de l'apport de tous puisque les besoins sont énormes

" Nous espérons qu'avec le soutien de tous, Diables noirs fera un bon parcours et rapportera la Coupe à la maison. Notre club est aujourd'hui dans la cour des grands. Nous devrons fédérer toutes les énergies de la nation car il s'agit maintenant de l'étendard de notre cher et beau pays. Nous souhaitons une mobilisation générale, jusqu'au plus haut niveau. Nous ferons beaucoup de bruit pour redonner aux Congolais le désir de remplir les stades. Les entreprises sont attendues, puisque l'apport de tous est vivement souhaité. Tout est possible à celui qui croit, ensemble, nous ferons des exploits ", a indiqué le président général des Diables noirs.

Le nouveau staff technique du club, qui sera désormais dirigé par l'entraîneur congolais Barthélemy Ngatsono, secondé par son compatriote Danh Nsondé, a été également présenté. Cinq nouveaux joueurs issus de la Côte d' Ivoire, de la République démocratique du Congo, du Cameroun et du Gabon vont renforcer l'effectif des Diablotins.

Précisons qu'initialement prévue pour le 16 novembre dernier, la cérémonie du tirage au sort des phases de groupes de la Ligue des champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération aura lieu dans les tout prochains jours.