Congo-Kinshasa: Mbokani porte Bereven, Ngbakoto marque en Australie

L'attaquant congolais Dieumerci Mbokani dispose encore du jus et de l'énergie en dépit de sa retraite internationale. Actuellement, il fait le bonheur de Waslaand Beveren en D2 en Belgique après avoir joué en France, en Allemagne, en Angleterre, en Ukraine et au Koweït.

Lors de la 17e journée du championnat, Beveren s'est imposé, le 9 décembre, face à la réserve d'Anderlecht par 4-1, sa deuxième victoire d'affilée. Dieumerci Mbokani a été buteur au cours de cette rencontre à la 51e mn, après ses coéquipiers Joachim Van Damme (33e mn) et Thierno Barry (45e mn). Kein Hoggas a inscrit le quatrième but de Beveren à la 77e mn.

Le but de Mbokani a été son sixième en neuf apparitions et quatre passes décisives. Beveren est actuellement leader au classement de la D2 belge avec 34 points, devant Beerschot du Congolais de souche Mardochée Nzita. Mbokani et ses coéquipiers devraient affronter, ce samedi 17 décembre, la formation de Virton en 18e journée du championnat.

Exilé en Australie, l'international Yeni Ngbakoto et son équipe de West Sydney Wanderes ont pris le point sur le terrain de Wellington Phoenix, en 7e journée du championnat de première division. Ayant repris le championnat à la 5e journée, Yeni Ngbakoto a été l'unique buteur de son équipe à la 79e mn, son premier but sous ses nouvelles couleurs. West Sydney Wanderes est deuxième au championnat avec 14 points, avant d'affronter le 18 décembre Western United.

Ancien de Metz en France et passé par Queens Park Rangers en Angleterre, Guingamp en L2 française, Panathinaïkos en Grèce et Nancy Lorraine en France, le Congolais a pris l'option de découvrir un championnat non européen.