Congo-Kinshasa: Base militaire de Kitona - Les nouvelles recrues appelées à intérioriser la devise "Ne jamais trahir le Congo"

Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'était rendu le 8 décembre à la base militaire de Kitona, dans le Kongo central, afin de requinquer le moral des troupes et les assurer de son accompagnement dans le processus de redynamisation de l'armée nationale censé booster son efficacité.

Il n'y avait pas meilleure façon d'exprimer la reconnaissance de la nation aux compatriotes qui servent sous le drapeau que la visite officielle, la première du genre de l'autorité suprême du pays, effectuée dans le centre d'instruction de Kitona. Parade, honneurs militaires, fanfares, passage des troupes en revue, déploiement des unités, etc., tout y était pour assurer la solennité de l'événement.

Devant des centaines de nouvelles recrues, 10200 au total à avoir rejoint les rangs, et les éléments de diverses unités déployées à la Place Moanda, le commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo (Fardc) et de la police nationale congolaise a réitéré sa détermination à redorer le blason terni de l'armée nationale et à la restituer dans son prestige d'antan.

Depuis son avènement à la magistrature suprême du pays, a-t-il indiqué, l'amélioration des conditions de vie des militaires n'a cessé d'être au cœur de ses préoccupations. Son engagement à soutenir les hommes en uniforme, a-t-il dit, se manifestera au travers des actions qu'il va dorénavant poser en leur faveur. "Nos ennemis se sont longtemps joués du Congo. Tout ceci parce que nous étions désorganisés. Ils ont tout fait pour saper le moral de nos troupes", a regretté le chef de l'Etat, avant de tirer le tocsin de la révolte.

"Je ne veux plus de ça ", a martelé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrachant au passage un flot d'applaudissements de la part des principaux intéressés. Il a assuré les différentes unités de sa totale disponibilité à prendre en charge tous les problèmes liés au vécu quotidien des soldats ainsi que ceux de leurs dépendants. "Vos problèmes sont désormais les miens", a avoué le président de la République.

Parlant de la loi de programmation militaire en cours d'examen au Parlement - inexistante depuis de nombreuses années -, il a indiqué qu'elle constitue une base sur laquelle vont désormais s'opérer les décaissements des fonds en faveur de l'armée en vue de son développement. Ceci, a-t-il ajouté, contribuera à mettre fin à la vile pratique de détournement de la ration destinée aux soldats.

Le chef de l'Etat a, par ailleurs, exhorté les militaires à la discipline en toute circonstance et à protéger leurs frères et sœurs civils longtemps victimes des tracasseries. Enfin, l'autorité suprême du pays a insisté sur l'appropriation, par les militaires, de la devise "Ne jamais trahir le Congo", pour en faire tout un crédo. Une façon, pour eux, de dissuader tous les esprits malveillants qui tentent de les soudoyer afin de profiter des ressources du pays. Un briefing avec le commandant de la base et une visite des installations ont clôturé cette manifestation qui, à n'en point douter, marque un tournant décisif dans le processus de redynamisation des Fardc.