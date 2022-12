Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - La firme KSD company valorise l'huile anti-âge

Le jeune entrepreneur congolais Sire Darhyl Kiapa, habitué dans la cosmétique, a affirmé à Brazzaville avoir mécanisé sa firme avec l'aide financière de la fondation Telema.

L'huile palmiste extraite des amandes de noix de palme qu'il fabrique est très bénéfique, selon les scientifiques, pour ses propriétés anti-âge, grâce à la grande quantité de la vitamine E dont des tocotriénols, une forme rare de cette vitamine, et aux antioxydants qui s'y trouvent.

Outre l'optimisation du processus de mécanisation, Sire Darhyl Kiapa bénéficie d'un accompagnement qui lui permet de consolider ses compétences en matière d'entrepreneuriat. Il a vu sa demande augmenter et s'attelle à l'amélioration constante de ses produits. " J'ai postulé à la fondation Telema afin de semi-mécaniser le processus de fabrication et augmenter le rendement. Ce financement permettra d'acheter des machines de première nécessité. Après avoir amélioré le produit, j'ai enregistré une forte demande auprès de mon entourage et cela m'a vraiment motivé ", a-t-il avoué.

L'aide financière de la fondation Telema permettra également à la firme KSD company d'améliorer ses emballages et sa politique commerciale. " Dans quelques semaines, on pourra tripler notre production mensuelle. Pour moi, l'entrepreneuriat c'est le fait d'apporter une solution à un problème donné tout en ayant du profit ", a confié à la presse le responsable de la firme KSD company.

Bien que la création d'entreprise au Congo soit moins encouragée, les jeunes entrepreneurs accompagnés par la fondation Telema plaident pour l'actualisation des systèmes de normalisation et de certification des produits. " Pour faciliter l'entrepreneuriat des jeunes au Congo, il faut faciliter l'obtention des subventions et prêts, créer des espaces de partage entre entrepreneurs et clients, organiser des foires accessibles à tous ainsi qu'aménager le processus de normalisation et de certification des produits à moindres coûts ", a suggéré Sire Darhyl Kiapa.

Il a rappelé l'importance de faire preuve de patience lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat. En effet, cela requiert discipline et persévérance pour ne pas se détourner de ses objectifs. Sire Darhyl Kiapa a aussi confié plusieurs difficultés rencontrées, telles que l'approvisionnement régulier en matières premièreset l'obtention des emballages adéquats.