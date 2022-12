Afrique: Coupe du Monde Foot Qatar 2022- Le Maroc bat le Portugal et offre à l'Afrique une place historique en demi-finale

Oui ! Les lions de l’Atlas, héroïques et flamboyants. Ils ont bouffé du cheval et ont battu le Portugal de Cristiano Ronaldo, par 1 but à 0. Le Maroc continue ainsi d’écrire son histoire et crée la surprise un fois de plus en dominant le Portugal, 1 but à zéro, ce samedi 10 décembre pour une qualification rêvée en demi-finale de la Coupe du monde 2022. Un but aussi historique que la victoire elle -même. Le but a été marqué à la 41e minute par En- Nesyri qui devance Diego Costa et marque de la tête. Cette victoire a été célébrée dans plusieurs quartiers d’Abidjan et particulièrement, dans la commune de Cocody où la communauté marocaine d’Abidjan, avec à sa tête, Sem Abdelmalek Kettani, ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d’Ivoire, a fait la fête.

Ce à la Salle des fêtes du Sofitel- Ivoire d’Abidjan qui a été royalement floquée aux couleurs du Maroc. Les marocains et leurs frères ivoiriens ont fait la fête ! Ainsi, les Lions de l’Atlas se retrouvent en demi- finale de la coupe du Monde de Football ; une première pour l’Afrique. Mettant ainsi fin à une série à ce niveau de la compétition enregistrée par des équipes africaines. Citons : le Cameroun, le Ghana et le Sénégal avec un compteur bloqué en quart de finale. En demi-finale de la Coupe du Monde Football Qatar 2022, le Maroc va affronter crânement la France qui a battu l’Angleterre par 2but à 1 ce samedi 10 Décembre 2022. La victoire du Maroc, il faut y croire !

Bamba Moussa