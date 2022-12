Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Renaissance du Congo résiste à Mazembe

Le Tout-Puissant Mazembe, en séjour à Kinshasa, n'a pas pu s'imposer le 8 décembre au stade des Martyrs de la Pentecôte, devant le FC Renaissance du Congo, en match comptant pour la 8e journée de la 28e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Zéro but partout, c'est le score de ce choc.

Mazembe est arrivé dans la capitale avec l'objectif d'engranger bien des points, et une victoire face aux Renais devrait lui permettre de s'approcher un peu plus du leader, l'AS V.Club (19 points). Le club vert et noir de Kinshasa est l'adversaire de l'équipe entraînée par Pamphile Mihayo Kazembe, le 11 décembre, dans le classique de la République démocratique du Congo. Mazembe compte 15 points.

En conférence de presse d'après-match contre Renaissance du Congo, le coach Pamphile Mihayo a indiqué : " Ça ne nous arrange pas, ce résultat. Bravo à l'adversaire, il a essayé de jouer. Renaissance nous a endormis, et voilà, nous avons perdu encore des points ". Se projetant sur le match face à V.Club, il a dit : " C'est un autre match, on va le préparer et on ne va pas rester là endormi ". Notons que Renaissance du Congo ne compte que deux points, occupant la 20e place au classement. Le club a fait face à des conflits internes, retardant son démarrage du championnat.