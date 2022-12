Maroc: Errachidia - Scènes de liesse indescriptibles après la qualification du Maroc pour les demi-finales du Mondial

Errachidia — Une liesse populaire indescriptible s'est emparée, samedi soir, de la ville d'Errachidia où une foule rouge et verte déferle dans les rues et les artères de la capitale de Drâa-Tafilalet pour clamer son bonheur après la qualification historique du Maroc pour les demi-finales de la Coupe du monde de football aux dépens du Portugal (1-0).

Drapés des couleurs nationales et fous de joie, les supporters des Lions de l'Atlas hommes, femmes et enfants, ont envahi les principales places de la ville pour fêter comme il se doit l'exploit mérité des protégés de Walid Regragui. C'est la première fois que le Maroc, terre de football, atteint le carré d'or lors d'un Mondial.

Au centre-ville, tout comme dans quartiers plus populaires, les gens crient, dansent, chantent à la gloire du Onze national, d'autres pleurent de joie et de fierté ou s'étreignent dans un vacarme de klaxons et de sifflets.

Dans une ambiance de fête, plusieurs fans ont exprimé, devant la caméra de M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, leur bonheur de voir la sélection nationale se qualifier avec brio aux demi-finales de la Coupe du monde, en dominant les coéquipiers de Cristiano Ronaldo.

"Le Maroc devient le premier pays arabe et africain à atteindre les demi-finales du Mondial. C'est un exploit héroïque !", se réjouit Hamid Oubaha, 30 ans, sur une avenue bondée du quartier Targa.

"On a écrit l'histoire, on a battu le Portugal, on l'a fait !", s'exclame Hajar Mourabit, 25 ans, au milieu d'une foule de jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, qui scandent haut et fort: "Dima Maghrib ! Vive le Maroc !".

Toutes les villes de la région de Drâa-Tafilalet ont célébré cette qualification historique en grande pompe, vibrant au son des klaxons des voitures et des motos, des sifflets, des cris de joie et des chansons.

Le Maroc s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde de football (Qatar-2022), en battant le Portugal par 1 but à 0, samedi au stade al-Thumama. Le but de victoire des Lions de l'Atlas a été inscrit par Youssef En-Nesyri à la 42e minute.

La sélection marocaine affrontera pour une place en finale le vainqueur de l'autre quart de finale prévu ce soir entre la France et l'Angleterre.