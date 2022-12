Maroc: Les Lions de l'Atlas en demi-finale du Mondial - Les Marocains d'Europe sur un petit nuage

Paris — Ce soir, les Marocains d'Europe sont sur un petit nuage. Il n'y a pas de mots pour décrire la joie sans commune pareille qui a enveloppé la communauté marocaine établie dans tous les pays du Vieux Continent. Ni la pluie, ni le froid glacial n'ont pu l'empêcher à exprimer le bonheur et la fierté de vivre un moment rare.

Dès le sifflet final de l'arbitre du match qui a opposé la sélection marocaine à son homologue portugaise (1-0), comptant pour le quart de finale de la Coupe de Monde, les principales artères et places européennes se sont transformées en lieu de fête, pour célébrer l'exploit historique du Maroc, devenu la première nation africaine et arabe à se qualifier au dernier carré du Mondial de football.

Des familles entières, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, ont ainsi défié les conditions météorologiques et les températures négatives de l'hiver européen pour fêter la qualification historique des Lions de l'Atlas.

Les youyous et les chants populaires et patriotiques ont pris le dessus sur les klaxons des voitures et des motos, alors qu'une marée rouge et verte a envahi les rues de l'Europe en ce samedi qui restera gravé à jamais dans la mémoire des Marocains partout dans le monde.

Que ce soit à Paris, à Madrid ou encore à Londres, Bruxelles et Rome, et dans bien d'autres villes européennes, les membres de la communauté marocaine, mais aussi arabe et africaine sont sortis célébrer une performance inédite des Lions de l'Atlas, désormais porte-drapeau du football arabe et africain. Un moment unique où tous les drapeaux des pays arabes et africains s'agitaient aux côtés du marocain dans une communion que seul le Maroc peut offrir.

Portant l'amour de la mère-patrie partout où ils sont, les Marocains d'Europe tiennent, à chaque exploit, à rendre hommage à l'équipe nationale, sous la houlette du maestro Walid Regragui, qui est devenu par la même occasion le premier entraîneur arabe et africain à mener son équipe en demi-finale du Mondial.

Les Marocains d'Europe, qui ont placé la barre haute pour les Lions de l'Atlas dès leur qualification en huitième de finale, ne se sont pas trompés, et les joueurs de l'équipe nationale ont été à la hauteur des espoirs, et à coup d'exploits, ont rendu fiers leurs compatriotes, les Arabes et les Africains.

Feux d'artifice, troupes de dakka marrakchia et de musique populaire, les dizaines de milliers de Marocains drapés dans les couleurs nationales ou hissant le drapeau national ne sont pas près de rentrer tôt ce soir, promettant de poursuivre la fête jusqu'à très tard la nuit.

Et comme les dernières fois, ils poussent les joueurs à croire en leurs chances et moyens pour offrir aux Marocains, au monde arabe et à tout le continent africain sa première Coupe du Monde, d'autant que les protégés de Walid Regragui se sont mesurés et ont croisé le fer avec de très grandes équipes européennes sur leur chemin vers le dernier carré de ce mondial qatari.