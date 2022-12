Afrique: Mondial 2022 - Fête et liesse populaires à Dakar suite à la qualification historique et bien étudiée du Maroc pour les demi-finales

Dakar — La qualification historique et bien étudiée des Lions de l'Atlas pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2022 aux dépens de l'équipe du Portugal, a été accueillie avec liesse et explosions de joie par les membres de la communauté marocaine établie à Dakar et aussi par les citoyens sénégalais et d'autres diverses nationalités.

La joie et la fête des Marocains de Dakar suite à cette qualification bien étudiée par le technicien Walid Regragui, ont été partagées par beaucoup de citoyens africains et arabes vivant au pays de la Teranga. Avec cette nouvelle victoire, le Maroc est entré dans l'histoire du football en devenant le premier pays africain à atteindre le dernier carré de la Coupe du monde.

Dès le coup de sifflet final par l'arbitre du match ayant opposé, ce samedi 10 décembre, les Lions de l'Atlas à l'équipe portugaise, des centaines de membres de la communauté marocaine établie dans la ville de Dakar, accompagnés de plusieurs citoyens sénégalais, africains et arabes de nombre de pays, sont descendus dans les rues des différents quartiers de la capitale sénégalaise pour célébrer cette victoire historique du Maroc face aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo, dans un match très difficile, comptant pour les quarts de finale de la Coupe du Monde qui se joue actuellement au Qatar.

Euphoriques et vêtus des maillots rouge, verts et blanc de l'équipe du Maroc, des membres de la communauté marocaine, qui avaient suivi le match dans des cafés de Dakar, comme d'ailleurs dans différents endroits du Sénégal, ont afflué en grand nombre, comme à l'accoutumée, vers la célèbre Place de l'indépendance, située au centre de Dakar, pour fêter, en compagnie de leurs frères et amis sénégalais et aussi arabes et asiatiques vivant dans ce pays ami, cette qualification historique, qui fait honneur à tout le continent africain et à l'ensemble du monde arabo-islamique, vu qu'il s'agit de la première fois qu'un pays africain et arabe passe en demi-finale de cette messe mondiale du football.

Nombreux sont les supporters, très heureux et portant fièrement le drapeau national, ont tenu à célébrer ce nouvel exploit des hommes de Walid Regragui et exprimer leur immense joie après ce succès historique face aux Portugais et cette qualification historique et inoubliable en demi-finale de cette compétition sportive.

"Mabrouk Alina Hadi el Bidaya, Mazal Mazal", "Vive le Maroc" , "Vive SM le Roi", scandaient des fans des Lions de l'Atlas à bord de leurs voitures, de leurs motos ou en marchant à pieds, en convergeant vers la Place de l'indépendance ou les festivités devaient se poursuivre durant toute la soirée dans une ambiance de joie et de bonheur.

Les supporters de la communauté marocaine, femmes et hommes, des familles, parmi lesquels figurent de nombreux étudiants en médecine, ainsi que des commerçants et des salariés, ont, comme des le début de mondial qatari, tenu à être présents dès les premières heures de ce jour historique du 10 décembre, avant le début de ce match pour pouvoir avoir une place dans les cafés de Dakar et suivre ensemble et dans une belle ambiance cette rencontre décisive pour les joueurs nationaux.

Des supporters marocains ont exprimé à la MAP leur joie et leur bonheur, en saluant surtout la belle prestation du Onze national et la bonne tactique suivie par le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Walid Regragui, pour défaire les amis de Cristiano Ronaldo, conduits par le sélectionneur Fernando Santos, qui avait déjà reconnu, hier vendredi, que son équipe allait affronter une sélection marocaine forte et organisée, et qui dispose de grands talents.

Les fans de Achraf Hakimi, Hakim Ziyech, Yassine Bonou, Sofiane Boufal, Youssef En-Nseyri, Azzedine Ounahi, Sofian Amrabet, Romain Saiss, et autres, sont descendus en grand nombre, à bord de véhicules, de motos, vêtus des maillots de l'équipe nationale, et hissant le drapeau marocain, sur la place de l'indépendance en chantant des chansons et en scandant des slogans à la gloire des joueurs des Lions de l'Atlas, qui ont fait montre lors de ce match, en dépit des blessures, d'une bonne performance et d'un courage inédit face à l'équipe du Portugal.

La joie pouvait se lire sur les visages des supporters des Lions de l'Atlas, dont plusieurs Sénégalais, jeunes, moins jeunes et adultes, enfants, qui, avec des Klaxons, des chants et des tam-tams, et à travers des feux d'artifice, ont célébré avec enthousiasme cette qualification historique pour les demi finales du Mondial du Qatar, en compagnie de grandes équipes comme l'Argentine et la Croatie, qui ont déjà passé l'épreuve des quarts de finale . La célébration se déroulait au moment ou les images des télévisions continuent de montrer la star Cristiano Ronaldo effondré dans le couloir du stade, secoué de sanglots, alors que son coéquipier Pepe critiquait l'arbitre argentin.

Les supporters ont, par ailleurs, souhaité, dans des déclarations à la MAP, aux Hommes de Walid Regragui plein succès lors des prochains matchs de ce Mondial, espérant que l'équipe nationale parviendra, avec la même abnégation et la même détermination et la même tactique, à jouer la finale de cette coupe du Monde qui se dispute sur une terre arabe.

Après la célébration dans la place de l'indépendance, la foule s'est dirigée vers la Résidence de l'ambassadeur du Maroc comme cela avait été fait lors des dernières victoires du Onze national.

Au terme de ce match très difficile face au Portugal, l'ambition légitime de vaincre s'agrandit maintenant parmi les fans des Lions de l'Atlas qui ont désormais les yeux tournés vers le match des demi-finales, qui sera soit contre la France ou face à l'Angleterre.

L'espoir de tout le peuple marocain reste ainsi de décrocher le billet pour la Finale de cette superbe Coupe du Monde et surtout de la gagner.