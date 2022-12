Maroc: Région du Nord - Grande euphorie après la qualification historique du Maroc pour les demi-finales du mondial

Tanger — La qualification historique des Lions de l'Atlas pour les demi-finales de la Coupe du monde de football Qatar 2022, suite à une victoire éclatante contre le Portugal (1-0), a créé l'euphorie dans les rues des différentes villes de la région du Nord du Royaume.

Immédiatement après le sifflet final de l'arbitre argentin, Facundo Tello, les supporters de l'équipe nationale ont envahi les places et les grandes artères des villes de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, pour fêter la qualification des Lions de l'Atlas aux demi-finales du Mondial, une première pour une équipe africaine et arabe.

Vêtus des couleurs nationales, les supporters des Lions de l'Atlas ont fait éclater leur joie et investi les principales places des villes de la région du Nord, comme la place Mohammed VI à Al Hoceima, les places des Nations, de Faro, de Tafilalet et de 9 avril à Tanger, les places Moulay El Mehdi et de la Wilaya à Tétouan, la place de l'Istiqlal à Larache, la place Mohammed V et la corniche de Martil, la place Outa El Hamam à Chefchaouen, la place Moulay El Mehdi à Ksar El Kébir, et la place de l'Istiqlal à Ouezzane, entonnant des chants et scandant des slogans à la gloire des Lions de l'Atlas.

Dès la fin de ce match, les espaces publics, les rues et les avenues les plus fréquentés des villes de la région ont vécu des scènes de liesse inoubliables pour célébrer cette qualification brillamment obtenue par l'équipe nationale.

Toutes les villes de la région du Nord ont célébré cet exploit historique en grande pompe, vibrant au son des klaxons des voitures et des motos, des sifflets, des youyous des femmes, des cris de joie et des chansons à la gloire de la sélection nationale, qui a pu se frayer une place parmi les plus grandes nations du football mondial au Qatar.

La sélection marocaine affrontera pour une place en finale le vainqueur de l'autre quart de finale prévu ce soir entre la France et l'Angleterre.