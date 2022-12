Maroc: Le Onze national en demi-finale, les citoyens euphoriques à travers la région Fès-Meknès

Fès — Les Lions de l'Atlas ont accédé aux demi-finales de la coupe du monde de football (Qatar-2022) pour la première fois de l'histoire des pays arabes et africains. Un exploit inédit après leur victoire haut la main, samedi, face à la sélection du Portugal sur le score de 1-0, un but signé Youssef En-Nesyri à la 42e minute.

Une victoire accueillie comme il se doit par les habitants des différentes villes de la région de Fès-Meknès dans une ambiance de fête et de joie immense, qui n'a d'égale que cet attachement inconditionnel des Marocains à leur équipe et leur Patrie.

A Fès, chef-lieu de la région, comme à Meknès, Ifrane, Taounate, El Hajeb, Boulemane, Missour, Taza, Azrou jusqu'au dernier patelin de cette immense région, les fans de l'équipe nationale, petits comme grands, ont célébré cet exploit, inattendu, grandiose et source de fierté non seulement pour les Marocains, mais aussi pour l'ensemble du peuple arabes et africains. Le Maroc n'incarne-t-il pas désormais le rêve de ces deux nations et même au-delà?.

Dans la capitale spirituelle, l'exploit historique que les Lions de l'Atlas ont signé en se qualifiant en demi-finale de la Coupe du Monde 2002 au Qatar a été célébré dignement par des centaines de milliers de personnes dans chaque coin de rue de la capitale spirituelle

Des foules compactes d'enfants, jeunes, hommes et femmes, en majorité vêtus du maillot de l'équipe nationale et arborant le drapeau marocain, ont investi les grandes places de la ville de Fès, en particulier la Résistance et Bab Boujloud, et le boulevard Hassan II qui longe le centre de la ville, pour exprimer leur folle joie après cette qualification historique aux dépens d'une grande équipe portugaise qui compte dans ses rangs une armada de stars évoluant dans les grandes équipes européennes.

Cette liesse des fassis a déjà commencé après la qualification aux huitièmes de finale, avant de se poursuivre lorsque les poulains de l'expérimenté entraineur Walid Regragui ont validé leur ticket pour les quarts de finale. Sauf que la communion avec les braves joueurs de l'équipe nationale est montée d'un cran, ce samedi, après la victoire sur les talentueux portugais, emmenés par leur attaquant vedette Christiano Ronlado, entré en deuxième mi-temps.

La fête risque de continuer tard dans la soirée surtout dans les quartiers populaires de Fès, comme Bab Ftouh, Sidi Boujida ou Bensouda.

A Meknès, au sifflet final de cette rencontre, au cours de laquelle les Lions de l'Atlas ont brillé de mille feux face à une équipe portugaise au complet, déterminée et coriace, les fans ont investi artères, rues et grandes places pour crier leur joie et dire merci aux poulains de Regaragui pour ce cadeau qui n'a pas de prix.

De longues et interminables files de voitures ont été formées dans les quatre coins de la cité ismaélienne fêtant cet exploit au rythme de klaxons, des you-yous, de l'hymne national et des chants à la gloire de ces héros, qui ont honoré le Maroc et les Marocains, mais aussi les Africains et les Arabes, devenus des soutiens inconditionnels aux Lion depuis le début de la compétition mondiale.

Les Marocains et avec eux, leurs frères africains et arabes et l'ensemble des fans du onze national, vont se donner rendez-vous pour les demi-finales, avec l'espoir de rééditer l'exploit et pourquoi pas se qualifier à la finale de la Coupe du Monde. Et le Rêve marocain ... continue.