Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 11 Décembre 2022

Côte d’Ivoire : Croissance- Paris promet d'accompagner Abidjan

C'est la ministre française des affaires étrangères qui a réitéré cet engagement à l'issue d'un entretien avec Alassane Ouattara. La France a réitéré vendredi, son soutien multiforme à la Côte d'Ivoire par la voix de sa ministre de affaires étrangères, Catherine Colonna reçue par le président ivoirien à Abidjan. La sécurité figure en bonne place des axes de coopération entre Paris et Abidjan alors que la Côte d'Ivoire n’est pas à l’abri d’une menace des terroristes actifs au Mali et au Burkina Faso. Paris promet aussi d’accompagner Abidjan sur le plan économique. La cheffe de la diplomatie française a vanté dans la capitale économique ivoirienne le contrat de désendettement et de développement. (Source : Euronews)

Guinée : Orpaillage- Plus de 59 milliards de F Guinéens détournés

Selon guineematin.com, plus de 59 milliards détournés (avec des cambistes et orpailleurs) : 2 guinéens, un libanais et la société américaine BEVERAGES poursuivis. C’est une rocambolesque affaire d’échange de devises qui a tourné en désillusion. Mme Aissatou DIALLO, le libanais Mohamed Mohsen MEDH, la société American BEVERAGES et Boubacar DIALLO comparaissent depuis plus de trois mois devant le tribunal de première instance de Kaloum pour « escroquerie, abus de confiance et complicité ». Ces infractions reprochées à ces prévenus portent sur un montant de 59 600 000 000 francs guinéens. Et, elles ont été commises au préjudice de Sékou Kaba et plusieurs autres cambistes et orpailleurs. Les prévenus étaient de nouveau à la barre hier, vendredi 09 décembre 2022, rapporte un journaliste que Guineematin.com avait dépêché au Tpi de Kaloum.

Sénégal : Contrôle de légalité -Macky Sall demande une application rigoureuse

Hier, lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, le président de la République ‘’a invité le ministre de l’Intérieur et le ministre chargé des Collectivités territoriales à veiller, dans une dynamique de renforcement durable des politiques de déconcentration et de décentralisation, à une application rigoureuse du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et une prise en charge optimale des compétences transférées par l’État, en relation avec les fonds publics alloués chaque année’’, lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres. Une demande consécutive au souhait du président Sall d’impliquer les populations dans le développement national dans l’unité de l’État et la consolidation de la République. Il a d’ailleurs demandé au gouvernement de consolider le dialogue permanent et constructif avec les collectivités territoriales, démembrements territoriaux de l’État.(Source : adakar.com)

Burkina : Gestion de la Transition- Le président de l’Assemblée législative chez les coutumiers et religieux

Le Président de l’Assemblée législative de la Transition, Ousmane Bougouma, a rendu le vendredi 9 décembre 2022, une visite de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses de Bobo-Dioulasso. Le Président de l’Assemblée législative de la Transition (ALT), Ousmane Bougouma, a réservé sa première visite officielle hors de Ouagadougou, depuis son élection, à la région des Hauts-Bassins.M. Bougouma séjourne en effet, avec une délégation, depuis l’après-midi du jeudi 8 décembre 2022 à Bobo-Dioulasso. Dans le cadre de son séjour, il a rendu visite à des autorités et associations coutumières et religieuses de la cité de Sya, le 9 décembre 2022.Il s’est rendu entre autres, chez le chef du canton de Bobo-Dioulasso, auprès de la communauté musulmane des Hauts-Bassins, à la Fédération des églises et missions évangéliques (FEME) et à l’archevêché de Bobo-Dioulasso. ( Source : Aib)

Mali : Insécurité- Un otage allemand libéré au Mali grâce au Maroc

Selon Yabiladi , les services de renseignements du Maroc ont contribué à la libération d’un otage allemand au Mali, indiquent des médias allemands qui citent le Der Spiegel. Jörg Lange, 63 ans, un membre d’une organisation humanitaire basée à Berlin, a retrouvé la liberté après quatre années de détention. Lange a d'abord été remis jeudi par ses ravisseurs, dans le nord du Mali, aux médiateurs marocains, qui l'ont ensuite conduit à l'ambassade d'Allemagne à Bamako, la capitale malienne. Le désormais ex-otage se porte bien et devrait rentrer bientôt dans son pays.Cette libération est une preuve attestant de la reprise de la coopération sécuritaire entre Rabat et Berlin. Une coopération ayant pâti des tensions politiques et diplomatiques, de 2020 et 2021, avec le gouvernement de l’ancienne chancelière, Angela Merkel.

Cameroun : Crise à Fecafoot- Des révélations d’un journaliste font des vagues

Selon Cameroun24, alors que l'affaire de racket des joueurs au sein des lions indomptables pour participer à la coupe du monde Fifa Qatar 2022, bat son plein, le journaliste au cœur des révélations accusés de chantages par la Fecafoot, Romain Molina, fait d'autres révélations tonitruantes. Alors que l'affaire de racket des joueurs au sein des lions indomptables pour participer à la coupe du monde Fifa Qatar 2022, bat son plein, le journaliste au cœur des révélations accusés de chantages par la Fecafoot, Romain Molina, fait d'autres révélations tonitruantes. En effet, la Fédération Camerounaise de Football accuse quelqu'un se présentant comme Romain Molina d'avoir contacté le 23 novembre dernier, le président de la Fédération Camerounaise de Football, Samuel Eto'o, et demandé 27 000 euros pour taire une affaire grave qui pourrait éclabousser l'image de la Fédération, des lions indomptables et du football camerounais.

Rca : Rencontre bilatérale- Contacts fructueux entre l’Arabie Saoudite et Bangui

Le Chef de l’Etat, Faustin Archange TOUADERA a reçu en marge du sommet de l’Organisation des Etats Acp, une forte délégation du Royaume d’Arabie Saoudite. Conduite par M. Faisal ALIBRAHIM, ministre de l’Economie et de la planification, la délégation Saoudienne est venue discuter avec les autorités centrafricaines sur les possibilités d’investissement dans les domaines de l’agriculture, des mines et du commerce. Les deux parties ont convenu de mettre en place une plate-forme pour travailler sur les sujets d’intérêts communs de leurs pays. (Source : Abangui.com)

Rdc : Haut-Katanga - Réception de deux bus de marque « Tata » par le recteur de l’Unilu

Deux bus de marque « Tata », don du gouvernement provincial du Haut-Katanga, ont été réceptionnés récemment à Lubumbashi, par le recteur de l’Université de Lubumbashi (Unilu), Gilbert Kishiba Fitula, pour faciliter le transport des étudiants de cet alma mater. « Je salue ce geste de très haute portée sociale posé par le gouverneur du Haut-Katanga en faveur des étudiants et promet de gérer en bon père de famille ces véhicules », a rassuré le recteur de cette université. A son tour, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kyabula Katwe, a saisi cette occasion pour remettre les clés de ces véhicules entre les mains du recteur de l’Université de Lubumbashi qui, à son tour a remis ces clés à la délégation des étudiants. (Source : Acp)