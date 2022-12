Algérie: Développement de l'industrie du cuir - Les troisièmes assises régionales lundi prochain à Tlemcen

ALGER — Les troisièmes assises régionales sur l'état et les perspectives de développement des industries de transformation des cuirs, auront lieu lundi prochain dans la wilaya de Tlemcen, dans le cadre de la relance et de l'organisation des deux segments des industries du textile et du cuir en Algérie, avec la participation de plus de 150 opérateurs économiques activant dans ce domaine, issus notamment de Tlemcen et des wilayas avoisinantes, pôle florissant de ces industries.

"Dans le cadre de la relance et de l'organisation des industries du textile et du cuir dans notre pays, la Commission nationale stratégique de ces deux segments organisera, le lundi 12 décembre 2022 à la Salle des conférences de l'Assemblée populaire de wilaya (APW) de Tlemcen, sous le patronage du ministre de l'Industrie et la supervision du wali de la wilaya, les troisièmes assises régionales consacrées à l'état et aux perspectives de développement des industries de transformation des cuirs", lit-on dans le communiqué rendu public samedi par le ministère de l'Industrie.

Au programme de ces assises des interventions sur l'importance de collecter, traiter et exploiter la matière première des cuirs, et l'impact de l'importation des produits finis sur la compétitivité du produit national et les modalités de sa protection, ainsi que les perspectives de formation dans les métiers des industries du cuir offertes aux jeunes au titre de la nomenclature nationale de formation professionnelle, précise la même source.

Cette rencontre se veut, poursuit la même source, "l'occasion pour sensibiliser à la nécessité de la synergie des efforts de tous les intervenants dans ce domaine en vue de proposer et mettre à exécution des solutions pratiques à travers un dialogue constructif et transparent à même de permettre la relance de ces industries stratégiques".

Un mémorandum d'entente pour la création d'un deuxième cluster des industries de transformation des cuirs devrait être signé en marge de cette rencontre entre le Groupe public des textiles et cuirs (Getex), les entreprises privées pionnières dans ces segments, les associations interprofessionnelles et l'Institut national de formation professionnelle, selon la source.

Ces clusters industriels, indique le ministère, sont "un espace de dialogue et de concertation par excellence visant à renforcer la coordination entre les entreprises, d'une part, et avec les autorités publiques d'autre part, dans le but de promouvoir la compétitivité du produit national à travers le développement de l'innovation, l'intégration et la sous-traitance locales, et le renforcement des chaînes de valeurs pour toutes les filières industrielles".