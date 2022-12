Sénégal: Aide publique au développement - 1,5 milliard d'Euros de la France pour le pays

Amadou Ba, Premier ministre de la République du Sénégal et Madame Elisabeth Borne, Première ministre de la République de France ont co-présidé le jeudi 8 décembre 2022, le cinquième Séminaire intergouvernemental franco-sénégalais (SIG) en France.

Cette présente édition a été placée sous le sceau du dynamisme et de la densité des relations entre la France et le Sénégal, fondées sur l'amitié, la confiance et une ambition commune pour le partenariat Europe - Afrique. Au total, une enveloppe de 1,5 milliard d'euros d'aide publique au développement (période 2019-2023) de la France est positionnée pour le Sénégal faisant de la partie française le premier bailleur bilatéral du Sénégal.

"Dans un contexte de ralentissement économique engendré par la pandémie de Covid-19 et aggravé par les conséquences de la guerre menée par la Russie en Ukraine sur le plan énergétique et de la sécurité alimentaire, la France et le Sénégal poursuivront leur coopération pour le soutien des conditions de la résilience économique et du rebond de sa croissance", rapporte un communiqué. Selon le document, les financements de la partie française contribuent à mettre en œuvre les projets du Plan Sénégal Emergent et des priorités du gouvernement sénégalais, dont la deuxième (2ème) Phase du Train Express Régional (TER).

Pour le renforcement de la sécurité et de la souveraineté alimentaire par le biais de projets de formation professionnelle agricole, un soutien de 100 M€ au secteur agricole dans le cadre de l'initiative FARM est également prévu. Concernant la feuille de route éducation, la France et le Sénégal ont ainsi signé deux accords intergouvernementaux relatifs à la mise en place de classes préparatoires aux grandes écoles ainsi qu'à la création et l'organisation de la future école franco-sénégalaise, et signé une lettre d'entente visant à renforcer leur appui aux filières créatrices d'emplois, en particulier dans les secteurs de l'innovation et de la recherche, du numérique et de la culture. Dans la perspective des jeux olympiques (JO) de Paris en 2024 et des jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar en 2026, la France et le Sénégal ont signé un accord bilatéral de coopération sportive rassemblant l'ensemble des acteurs institutionnels, sportifs, économiques et de la société civile.