Cote d'Ivoire: Poro-Révision de la liste électorale - Les partis politiques se disent satisfaits du mode opératoire

Le samedi 19 novembre, la Commission électorale indépendante (CEI) a lancé sur toute l'étendue du territoire national, l'opération de révision de la liste électorale.

Dans la région du Poro, le superviseur régional de la CEI, Bayo Ibrahim, a donné le top départ de l'opération à l'Epp Application centre de Korhogo, en présence des autorités administratives, politiques, traditionnelles et religieuses de la cité du Poro. Le représentant d'Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, président de la CEI, a rassuré les autorités et partis politiques sur les dispositions prises en vue de la transparence de l'opération et de son bon déroulement.

Superviseur général de l'opération pour le compte du RHDP dans la région du Poro, le ministre Coulibaly Mamadou Sangafowa a lancé un appel aux populations, notamment aux nouveaux majeurs et tous ceux qui ont plus de 18 ans et qui ne sont pas inscrits sur la liste, à se mobiliser pour se donner la possibilité d'exprimer leurs choix aux échéances des élections locales de 2023.

Avec 81.000 nouveaux inscrits lors de la dernière révision de la liste, la CEI vise cette fois 61.000 nouvelles inscriptions dans la région du Poro.

Les représentants des différents partis politiques présents : Coulibaly Nibé Issa dit Issaplé du RHDP, Coulibaly Souleymane du PPA-CI et Traoré Bèh du FPI se sont tous dits satisfaits du mode opératoire et se sont engagés à porter l'information auprès de leurs militants afin de faire de cette opération une réussite dans la région du Poro.