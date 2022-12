Afrique: Lutte contre le terrorisme - Patrick Achi prend part au Sommet des chefs d'Etat à Accra

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a pris part le mardi 22 novembre 2022 à Accra (Ghana), au 59e Sommet ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement sur l'Initiative d'Accra, un mécanisme de coopération sécuritaire sous-régional, qui vise à intensifier la lutte contre les menaces terroristes.

Le chef du gouvernement représentait à cette rencontre intergouvernementale le Président de la République, Alassane Ouattara.

Le Sommet qui réunissait les chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), a planché sur la situation politique, sécuritaire et économique dans la sous-région. Il a consisté au renforcement de la coopération face au terrorisme et au développement. Les participants ont saisi l'occasion pour analyser la situation au Mali, qui fait figure d'épicentre du terrorisme en Afrique de l'Ouest.

" l'Initiative d'Accra ", créée en 2017, est dotée d'un secrétariat exécutif et d'un état-major dans le Nord du Ghana. Elle regroupe le Benin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger et le Togo. Le Nigeria jouit actuellement du statut d'observateur et sera bientôt admis au statut de membre à part entière.

A l'issue du sommet, Patrick Achi s'est dit honoré par le Président de la République Alassane Ouattara, qui lui a permis de prendre part à cette rencontre de haut niveau, organisée avec l'appui de l'Union Européenne (UE).