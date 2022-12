Sénégal: Khady Bâ, Handicapée motrice - Un engagement politique dynamique

" La politique est la voie royale des personnes handicapées, surtout les femmes, pour accéder aux postes de responsabilité ou instances de décision et défendre leurs droits ". C'est l'avis de Khady Bâ, handicapée motrice et agent comptable dans une structure de la place.

Khady Bâ est une femme handicapée motrice. Mais, elle a su transformer son invalidité en opportunité, en force. Après son baccalauréat, en 1998, elle s'inscrit au Département de Philosophie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour continuer ses études supérieures. Deux ans plus tard, elle quitte les amphithéâtres pour la formation professionnelle. Diplôme de comptabilité en poche en 2001, elle se lance dans la recherche de son premier emploi. Après plusieurs stages, elle sera recrutée comme contractuelle à la Senelec, puis dans un projet de la Coopération italienne. Mais, c'est en 2013 que Khady aura son premier emploi fixe et rémunéré. C'est à la Fondation Total où elle est embauchée comme comptable.

Femme engagée malgré son handicap, Khady Bâ, présidente des femmes de l'antenne de Guédiawaye de la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées (Fsaphs), toujours dans son fauteuil roulant, cherche à améliorer les conditions de vie des personnes handicapées pour lesquelles elle se réclame d'être le défenseur.

Membre très influente du Comité des femmes de la Fsaphs, Khady a eu à bénéficier de nombreuses formations à l'étranger. " Je fais partie des femmes qui ont été sélectionnées au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour participer à une formation sur la Convention relative aux Droits des personnes handicapées et les Objectifs de développement durable (Odd). Au niveau du Comité des femmes de la Fsaphs, j'assure la démultiplication de la formation au bénéfice de tous et de toutes ", renseigne-t-elle.

À Guédiawaye, où elle sert de modèle, Khady Bâ est décrite comme une femme battante, entreprenante et très engagée pour l'épanouissement des personnes handicapées. Pour Moussa Thiaré, Secrétaire général de la Fsaphs, " Khady Bâ symbolise la bravoure et la détermination. C'est une femme de défi qui trouve du plaisir à aider les personnes en situation difficile. Son combat de tous les jours est d'œuvrer pour un épanouissement intégral des personnes handicapées ". Mme Dièye Ndèye Dagué Guèye, présidente du Comité des femmes de la Fsaphs, voit en elle un leader qui peut aller loin.

À travers ses relations à l'échelle régionale et l'internationale, Khady réussit à obtenir beaucoup d'appuis destinés à soulager les personnes handicapées. Grâce à son partenariat avec " Rollins Für Afrika ", une Ong allemande, bon nombre de personnes handicapées ont bénéficié surtout de matériel roulant et d'appareillage. Les secteurs de l'éducation, de la santé et l'autonomisation des femmes handicapées constituent également des préoccupations pour cette dame. " Je m'emploie à faire de sorte que les femmes vivant avec un handicap puissent accéder aux formations, aux financements et aux activités génératrices de revenus ", déclare-t-elle.

Appel aux femmes handicapées

Âgée d'une quarantaine d'années et mère de deux mignonnes filles, Khady Bâ estime que les personnes handicapées, notamment les femmes, ne doivent pas être en dehors de la sphère politique. Elles doivent, selon elle, s'engager politiquement. " Dans le cadre des actions de développement que je déroule, dans tout le pays, avec mes partenaires, je me suis rendu compte que ma vision et mon militantisme sur le terrain recoupent ceux de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act), un parti politique dirigé par l'ex-Premier ministre Abdou Mbaye ", souligne Khady Bâ.

Et de poursuivre : " À partir de ces similitudes et convergences de vue, je me suis dit que ce serait important de rejoindre cette formation politique pour pouvoir faire la politique autrement. C'est ainsi que j'ai intégré Act en 2017. Et un an plus tard, je suis portée à la tête du mouvement des femmes du parti. Ainsi démarrent mon militantisme et mon engagement politique ".

Pour elle, le projet de participation citoyenne et politique des personnes handicapées est venu à son heure. " Les personnes handicapées sont confrontées à de nombreux problèmes. Et pour que ces problèmes soient résolus, il faut que les personnes handicapées soient présentes dans les instances de prise de décisions ", soutient Khady Bâ.