Maroc: Walid Regragui, coach du Maroc - " Nous avons hissé le drapeau Marocain, celui de l'Afrique et des Pays Arabes "

Le sélectionneur national Walid Regragui a salué le sacrifice de ses joueurs lors du quart de finale de la Coupe du monde 2022 contre le Portugal.

Après le Cameroun, le Sénégal et le Ghana, le quatrième essai aura donc été le bon et le Maroc, nouveau pourfendeur des nations européennes. Le Maroc qui a tenu, au Qatar, la dragée haute à la Croatie, la Belgique, l'Espagne et maintenant la Seleçao, s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du monde.

Au coup de sifflet final, Walid Regragui s'est exprimé au micro d'Arryadia. " C'était un match difficile contre une grande équipe du Portugal. On a souffert depuis ce matin avec les forfaits de Mazraoui et Aguerd. Saiss a joué blessé, mais ceux qui sont entrés se sont battus. L'important est que le Maroc soit en demi-finale. Nous avons hissé le drapeau marocain, celui de l'Afrique et des pays arabes. Nous n'avons encore rien fait ", a déclaré tout sourire Coach Walid.