Afrique: Le sommet Arabo-Chinois à Riyad appelle au renforcement de coopération

Riyad — Le Sommet Arabo-Chinois a souligné, à la conclusion de ses travaux Vendredi soir dans la capitale Saoudienne, Riyad, le renforcement de la coopération et du partenariat entre les pays Arabes, et a affirmé le respect de la souveraineté des Etats, l'abstention de recourir ou de menacer de l'usage de la force et le respect du principe de bon voisinage.

Le communiqué final du sommet a souligné l'importance de la cause palestinienne au Moyen-Orient, appelant à y trouver une solution juste et durable sur la base de la solution à deux États.

Le sommet a également affirmé son soutien aux efforts visant à trouver une solution politique à la crise Ukrainienne d'une manière qui garantisse les intérêts fondamentaux de toutes les parties.

Le sommet Arabo-Chinois a affirmé le soutien aux efforts visant à prévenir la propagation des armes nucléaires et des armes de destruction massive, et a appelé à renforcer les efforts pour combattre et condamner le terrorisme sous toutes ses formes et motifs.

Le Ministre Saoudien des Affaires Etrangères, Prince Faisal bin Farhan, a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec le Secrétaire Général de la Ligue Arabe, Ahmed Abul-Gheit, à l'issue de la conclusion des sommets arabo-chinois et Arabe-Golfe, que les sommets tenus à Riyad représentaient un point de départ pour les relations entre la région et la Chine.

Il a dit que l'Arabie Saoudite a un partenariat stratégique avec la Chine, chose qui ouvre des domaines plus larges pour la coopération économique, ajoutant que l'Arabie Saoudite a également des partenariats stratégiques avec les États-Unis, l'Inde, la Chine et l'Allemagne, indiquant que l'économie du Royaume croît rapidement et qu'elle a besoin de tous les partenaires et doit être ouverte à la coopération avec tout le monde.