Soudan: Al-Burhan et le Prince Héritier Saoudien discutent les relations et la promotion de coopération économique

Riyad — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdul-Fattah Al-Burhan, a rencontré Vendredi soir le Prince Héritier et Premier Ministre Saoudien, Mohamed bin Salman, en marge du sommet Arabo-Chinois à Riyad, en présence des Ministres des Affaires Etrangères et des Finances et d'un certain nombre de Ministres Saoudiens, où ils ont discuté les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les consolider afin de réaliser les intérêts communs des deux pays.

Le Président du Conseil de Souveraineté a exprimé ses remerciements et son appréciation pour l'invitation de l'Arabie Saoudite au Soudan pour participer au Sommet Arabo-Chinois, exprimant son espoir que le sommet atteigne ses objectifs et réponde aux aspirations des peuples des pays arabes.

Le Président du Conseil de souveraineté a informé le Prince Héritier Saoudien sur les développements politiques au Soudan et la signature de l'accord-cadre politique, indiquant que ce pas requiert plus de soutien de l'Arabie Saoudite dans la phase à venir. Al-Burhan a affirmé la disposition du Soudan à créer un climat favorable d'investissement et à lever tous les obstacles que rencontrant les investisseurs Saoudiens.

Pour sa part, le Prince Héritier Saoudien a annoncé la mise en œuvre du projet de partenariat Saoudo-Soudanais et a ordonné aux ministres de son gouvernement de coopérer et de coordonner les efforts avec leurs homologues Soudanais dans tous les domaines. Le Prince Héritier Saoudien a affirmé le soutien de son pays au Soudan dans tous les domaines afin d'atteindre la paix, la stabilité et la prospérité pour le peuple Soudanais frère, exprimant ses remerciements pour la participation du Soudan au sommet Arabo-Chinois.