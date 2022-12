Afrique: Africa web festival 2022 - L'humanisation des TIC au menu des débats

"Vivre le digital et protéger demain". C'est le thème de la 9ème édition d'Africa web festival placée sous le signe de l'humanisation et d'une utilisation rationnelle et responsable des TIC.

Ainsi, les 23 et 24 novembre 2022, le Palais de la Culture, à Treichville, est l'épicentre de cette assise du digital qui a ouvert ses portes à la salle " Christian Lattier ". Au cours de cette journée inaugurale, les experts en digital ont poussé la réflexion sur les défis de l'usage du numérique dans le développement de l'Afrique. "La technologie a enregistré un bond vertigineux en un demi-siècle.

Mais le développement des valeurs humaines n'a pas suivi. On enregistre des comportements déviants et négatifs liés à l'utilisation du digital, avec des effets déplorables... C'est pourquoi Africa Web Festival met au cœur des échanges la notion de conscience et d'humanité", a témoigné Mariam Sy Diawara, fondatrice du festival. Elle a également invité le public à bien vivre le digital, à en faire un usage au profit du bien-être. Le festival est marqué par des échanges, ateliers, entre les acteurs de l'écosystème du numérique.