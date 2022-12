Afrique: Le Président Ali Bongo Ondimba attendu à Washington dans le cadre du Sommet des dirigeants Etats-Unis/Afrique

Libreville - le 09 décembre 2022- Son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba, Président de la République, Chef de l'Etat, prendra part du 13 au 15 décembre 2022 au Sommet Etats-Unis/Afrique à Washington, aux Etats-Unis d'Amérique, à l'instar de plusieurs Chefs d'Etat et de Gouvernement africains et autres hôtes de marque invités tels que les représentants d'Organisations internationales et de la société civile.

Cette Rencontre de haut niveau sera l'occasion pour les Chefs d'Etat et de Gouvernement africains conviés à ce Sommet ainsi que pour les diplomates issus du monde entier et la société civile, d'échanger sur des sujets d'intérêt commun d'ordre diplomatique, économique, et environnemental, et sur les valeurs liées à la démocratie et aux droits humains entre autres.

Les questions de paix, de sécurité, de santé, de changements climatiques, d'énergie, d'investissement dans les infrastructures, de sécurité alimentaire ainsi que la gestion des impacts liés à la pandémie de la Covid -19, seront évoquées.

Le principal enjeu de ce Sommet sera pour l'administration américaine de démontrer à ses partenaires africains l'engagement des Etats-Unis à l'endroit de notre Continent, qui pour la Partie américaine, a un rôle prioritaire à exercer dans la gestion des grandes questions qui impactent le monde.

L'organisation de ces Travaux s'explique également par la volonté affichée des autorités américaines d'impliquer et d'associer l'Afrique, au même titre que tous les autres Continents, à la recherche de solutions globales aux grands défis de l'heure.

Pour rappel, ce Sommet intervient après celui organisé par le Président Barack Obama en 2014, au cours duquel il a convié une quarantaine de Chefs d'Etat et de Gouvernement africains et diverses personnalités multisectorielles, pour une Rencontre multiforme entre les Etats-Unis et l'Afrique, considérée déjà en son temps comme un Continent porteur d'espoir sur le plan économique, au regard de ses nombreuses potentialités et opportunités.