Ile Maurice: Hippisme | Captain Flynt - Toujours plus haut

Son dernier succès n'était pas le fruit du hasard. Aligné trois échelons plus haut cette fois, l'élève de Preetam Daby s'est encore joué de ses adversaires. Une fois installé aux commandes, il a su gérer ses ressources pour résister au retour de Blackburn Roc.

L'écurie Daby est décidément la formation à suivre en cette fin de saison. Car en sus de la victoire de Captain Flynt dans l'épreuve phare, elle s'est également signalée par l'entremise de Christmas Bay, confié à l'apprenti Taka et lauréat de la 3e course. Ianish Taka était d'ailleurs chaud bouillant ce samedi après-midi, 10 décembre, puisqu'il s'est offert les trois premières épreuves de la journée avec d'abord la nouvelle unité Greek Myth et Siege Ram avant de se signaler avec Christmas Bay.

Namib Desert était attendu dans la 4e course, mais c'est bien Trip To The Sky qui s'est révélé le plus accrocheur en fin de parcours. Il a ramené un précieux succès à l'écurie Merven et son cavalier Dinesh Sooful.

Déçu avec Namib Desert, Andre Luiz da Silva s'est fait justice avec Illicit Kiss dans l'épreuve suivante, le pensionnaire de l'écurie Hurchund, qui, une fois n'est pas coutume, s'est illustré au finish pour reprendre Quatro Five Six. Da Silva a signé un doublé pour la journée avec le favori Believeinthefuture dans l'épreuve de clôture.

Travelin Man enchaîne. Après avoir débloqué son compteur à sa dernière incursion, le pensionnaire de l'écurie Maingard a retrouvé de nouveau le box des vainqueurs. Bien calé dans le dos du meneur, il a sorti la meilleure accélération pour l'emporter devant Kalgoorlie.